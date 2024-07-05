Вибори у Великій Британії — перемагає Лейбористська партія

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер. Фото: AP News

У Великій Британії Лейбористська партія отримала достатньо голосів на загальних виборах, щоб зайняти більшість місці у парламенті. Лідер лейбористів Кsр Стармер скоріш за все стане прем'єр-міністром і сформує новий уряд.

Про це повідомляє AP News у п'ятницю, 5 липня.

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Лідер лейбористів Кір Стармер, який збирається стати першим прем’єр-міністром лейбористів за останні 14 років, заявив, що його уряд завжди ставитиме "країну на перше місце, а партію — на друге".

Він також зазначив, що "такий мандат пов’язаний з великою відповідальністю", і додав, що його уряд буде зосереджений на "національному оновленні".

"Ми повинні повернути політику на державну службу", — сказав він.

В свою чергу, прем’єр-міністр Ріші Сунак визнав поразку Консервативної партії на дострокових парламентських виборах 4 липня.

У короткому виступі після оголошення результатів за своїм округом, де Сунак переміг, британський прем’єр заявив, що "Лейбористська партія виграла ці загальні вибори".

"Я зателефонував Кіру Стармеру, щоб привітати його з перемогою. Зараз я вирушаю до Лондона, де розповім більше про сьогоднішній результат, перш ніж залишити посаду прем'єр-міністра, якій я віддав всі свої сили", — додав він.

Нагадаємо, що Велика Британія анонсувала передачу фінансової допомоги Україні на суму 309 мільйонів доларів. Гроші підуть на відновлення енергетичної сфери та гуманітарні потреби.

Водночас посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс наголосив на трьох важливих факторах підтримки України. Він зазначив, що у Росії немає шансів, якщо партнери Києва не втомляться і будуть продовжувати допомагати.