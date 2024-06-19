Яким чином союзники підтримують Україну та як це впливає на Росію — посол Британії

Посол Ведикобританії в Україні Мартін Гарріс. Фото: Міністерство закордонних справ

Посол Британії в Україні Мартін Гарріс наголосив на трьох важливих факторах підтримки України. Він зазначив, що у Росії немає шансів, якщо партнери України не втомляться і будуть продовжувати допомогати.

Про це посол Великобританії Мартін Гарріс сказав на спеціальній події Київського Безпекового Форуму повідомляють Новини.LIVE.

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Під час спеціального заходу Київського Безпекового Форуму Гарріс поділився своїм баченням щодо поточної ситуації в Україні та майбутнього конфлікту. За його словами, війна, на жаль, триває вже довго — третій рік після повномасштабного вторгнення Росії та десятий після першого вторгнення РФ.

"Я думаю, що Володимир Путін має тільки один шанс — це втомленість парнерів України. Але через останні події ми вкотре продемонстрували, що будемо зараз і назавжди разом з Україною", — зазначив посол Великобританії.

У першу чергу дипломат звернув увагу на такий важливий фактор підтримки, як укладені двосторонні безпекові угоди між країнами та Україною.

"По-перше, це нові безпекові угоди з США та Японією. В січні цього року Британія підписала першу подібну угоду на 10 років, вже сьогодні всі країни "Великої сімки" також їх підписали. Я думаю, інші країни також будуть підтримувати безпеку України та українців", — заявив Гарріс.

Наступним важливим кроком підтримки він виділив використання заморожених активів РФ. Посол зазначив, що це лише перший крок у процесі конфіскації російських активів. А використання прибутків від них дозволить отримати позики для України на суму 50 мільярдів доларів.

"Зараз Росія платить за оборону України", — підкреслив Гарріс.

Він додав, що цей процес є початком великої судової справи.

Третім фактором дипломат виділив нові запроваджені санкції проти РФ та країн, які їй допомагають. За словами Гарріса, вони вже мають вплив на російську економіку і спричинили складнощі у функціонуванні банкоматів Москви та Санкт-Петербургу. Це, на думку посла, є великим досягненням України на дипломатичному фронті.

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз офіційно узгодили текст угоди про гарантії безпеки. Планується, що цю угоду підпишуть найближчим часом.

Раніше ми писали, що на вихідних у Швейцарії завершився Саміт миру. Війну він не завершив, але цього ніхто й не чекав. Натомість він став найбільшою подією на підтримку України та окреслив можливості для майбутніх переговорів із РФ. Що вдалося досягти і які плани найближчим часом ставить перед собою Україна та союзники, розбиралися Новини.LIVE.