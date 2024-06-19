Мирний саміт та ультиматум Кремля — що вдалося досягти Україні і коли чекати на переговори з РФ

Учасники мирного саміту у Швейцарії ФОТО: President.gov.ua

На вихідних у Швейцарії завершився саміт світу. Війну він не завершив, але цього ніхто й не чекав. Натомість він став найбільшою подією на підтримку України та окреслив можливості для майбутніх переговорів із РФ. Що вдалося досягти і які плани найближчим часом ставить перед собою Україна та союзники, розбиралися Новини.LIVE.

Домовилися домовлятися

Мирна конференція у Швейцарії вкотре показала впевнену підтримку Західних країн та їхніх союзників Україні. Мабуть, головним результатом минулого саміту стало те, що учасники конференції дійшли думки, що війна в Україні має закінчитися "справедливим і міцним миром", а не миром за всяку ціну.

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"Цей саміт — колосальний успіх ", — заявив у своїй промові в неділю радник з національної безпеки США Джейк Салліван. "Вам вдалося зібрати весь світ".

Нагадаємо, Салліван та віце-президент США Камала Харріс представляли Вашингтон на саміті, оскільки президент Джо Байден пропустив конференцію через передвиборчі заходи.

До речі, саміт відвідали представники з 92 країн та 8 міжнародних організацій. А до підсумкового комюніке приєдналися 78 із 92 учасників конференції.

У самому тексті документа нічого не йдеться щодо конкретних кроків на шляху досягнення миру в Україні, а лише наводяться відомі ідеї щодо принципів суверенітету, незалежності та територіальної цілісності всіх держав, зокрема України. Як раніше писали Новини.LIVE, прагнучи домогтися максимального охоплення країн, що вагаються, Україна пішла на значні поступки. Тому, головні питання — закінчення бойових дій та виведення російських військ було виключено.



У комюніке, оприлюдненому учасниками саміту, зазначається, що для досягнення миру необхідна участь у діалозі всіх сторін.

Серед інших позицій: повага до незалежності та територіальної цілісності, необхідність повернути Запорізьку АЕС під контроль України, обмін полонених за схемою "всіх на всіх", повернення в Україну вивезених до Росії дітей та всіх незаконно депортованих осіб, а також необхідність продовольчої безпеки та неприпустимість застосування ядерної зброї.

Окремо також прописано, що мир в Україні має бути досягнутий у рамках статуту ООН.

Переконати ключові країни Глобального Півдня не вдалося

Серед тих, хто приєднався до декларації — Україна, США, Великобританія, Японія, Південна Корея, всі країни Євросоюзу, а також керівні органи ЄС, Сербія, Туреччина, Аргентина, Ізраїль, Катар, низка держав Африки та Латинської Америки.

Але переконати найбільших країн Глобального Півдня не вдалося. Саудівська Аравія, Індія, Таїланд, Індонезія, Мексика, Об'єднані Арабські Емірати та ПАР не приєдналися до комюніке.

Від підтримки документа також утрималася Вірменія, а також присутні як спостерігачі Бразилія та Ватикан. Крім того, три країни відкликали свої підписи під підсумковим документом. Серед них Йорданія, Ірак та Руанда.

Загалом пленарна дискусія не вирізнялася різноманітністю. Представники різних країн заявляли, що війна призвела до порушення ланцюжків постачання, похитнула продовольчу безпеку, а також вплинула на економіки всіх країн світу.

Водночас не обійшлося і без парадоксальних заяв. Наприклад, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан підтримав у підсумковій заяві саміту рядки про повагу до суверенітету та територіальної цілісності України. Але водночас оцінив пропозиції Путіна щодо умов миру. На його думку, головне — це світ, і поки що не важливо, на яких умовах.

А президент Кенії Вільям Руто заявив, що територіальні претензії – це погано, але так само погано конфіскувати чужі валютні резерви. Інші лідери країн Глобального Півдня міркували про вибіркове застосування Заходом міжнародного права та наводили приклади інших збройних конфліктів.

Президент Чилі взагалі прирівняв дії Росії в Україні з діями Ізраїлю в Секторі Газа. А глава МЗС Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан бін Абдуллах Аль Сауд заявив про необхідність прямих переговорів із РФ, які вимагатимуть суттєвих компромісів. "Важливо, щоб міжнародне співтовариство заохочувало будь-які кроки до серйозних переговорів. Це вимагатиме важких компромісів як частини "дорожньої карти", яка веде до миру", — заявив він.

До речі, країни Глобального Півдня були головними, на яких розраховувала Україна в ході минулого саміту. Тому відсутність підписів ключових гравців регіону дещо затьмарила його підсумкові результати. Адже навіть ті країни, які, як очікувалося, підпишуть документ завдяки вираженій у ньому "помірній" позиції щодо війни в Україні, не зробили цього.

Однак, як заявив президент України Володимир Зеленський, документ є відкритим, тому ті, хто передумає, можуть приєднатися будь-якої миті. "На жаль, вплив Росії все ще сильний. Багато країн все ще намагаються балансувати навіть після всього тероризму, який Путін приніс до України ", — сказав Зеленський. "Путін зрозумів, що не зможе вийти з ізоляції, тому його мета — залучити інші країни на свій бік. Однак він бореться лише за себе".

Привид Росії та ультиматум Кремля

До речі, за день до саміту президент РФ Володимир Путін висунув черговий ультиматум, який полягає в тому, що припинення війни можливе лише після того, як Україна відмовиться від чотирьох областей на південному сході країни, зокрема, не захоплених або звільнених територій. А саме Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської.

Ці вимоги суттєво відрізняються від заяв, які РФ робила ще рік тому, коли йшлося про заморожування конфлікту по лінії зіткнення. А також зовсім протилежні так званим "квітневим" домовленостям 2022 року, які, зокрема, передбачали відведення російських військ на кордони за день до повномасштабного вторгнення. Ці документи під час проведення саміту опублікувала американська газета The New York Times.

Ультиматум Кремля був швидко відкинутий Україною та її союзниками. Як підкреслив канцлер Німеччини Олаф Шольц, "припинення вогню у нинішніх реаліях — лише легітимізує незаконне захоплення земель Росією та створить черговий заморожений конфлікт ".

Таку думку висловила і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. "Чи правильно те, що велика країна може вторгнутися і відібрати територію у меншого сусіда? Звичайно, ні. Це записано у статуті ООН. Тому дуже важливо, щоб ми підтвердили цей статут", — заявила політик.

Своєю чергою Зеленський взагалі заявив, що новий ультиматум Путіна фактично зіграв на користь Києва. "Деякі з країн змінили свою думку після його ультиматуму. Помилки противника — це теж успіх для нас ", — заявив Зеленський.

Як вважає політолог Володимир Фесенко, головною метою ультиматуму Путіна було перебити порядок денний саміту та заявити про позицію РФ. "Щоб позицію РФ обговорювали у Швейцарії. І звичайно це був пас Пекіну. Ще місяць тому Китай і Бразилія заявили про мирну конференцію, де має бути і РФ і Україна. І де повинна обговорюватися формула світу. А остання заява, я б навіть сказав, хамське та непристойне, яке абсолютно неприйнятне для України”, — вважає Фесенко.

Хай там як, це лише посилило реальність того, що світ не можливий без участі РФ і з Кремлем, зрештою, доведеться мати справу. Про це, зокрема, заявила президент Швейцарії Віола Амхерд. "Якщо ми шукаємо світу, то в певний момент Росії буде потрібно взяти участь у переговорному процесі. Це абсолютно очевидно ", — сказала Амхерд, додавши, що міжнародне співтовариство може зайнятися підготовкою ґрунту для прямих переговорів між сторонами конфлікту.

Нові переговори

Під кінець саміту навіть звучали заяви про новий саміт, на які хочуть запросити РФ. Називався план проведення чергового саміту у Саудівській Аравії. Про готовність запропонувати свої послуги вкотре заявила і Швейцарія. Відповідаючи на запитання журналістів на заключній прес-конференції, президент Амхерд та глава МЗС Кассіс заявили, що готові навіть не затримувати Путіна, який є обвинуваченим Міжнародним кримінальним судом, якщо він прилетить на переговори задля відновлення миру в Україні.

Про те, що наступна конференція може відбутися за участю Москви, заявив і глава МЗС України Дмитро Кулеба. "Звичайно, ми чудово розуміємо, що настане момент, коли потрібно буде говорити з Росією. Але наша позиція дуже чітка: ми не дозволимо Росії говорити мовою ультиматумів, як вона каже зараз ", — сказав Кулеба на брифінгу в рамках саміту світу.

При цьому він згадав про "голоси з Глобального Півдня щодо складних компромісів, на які потрібно піти", що пролунали у перший день саміту. " Це не та мова, яку ми чуємо від західних партнерів ", — зазначив Кулеба.

Своєю чергою президент Зеленський, як і раніше, наполягає на тому, що Україна вестиме переговори з Росією тільки після того, як Москва виведе свої війська, заявив він на заключній прес-конференції. Для цього, за його словами, Україна планує залучити дружні РФ країни як посередників. Він також зазначив, що черговий мирний саміт не змусить на себе довго чекати. Ймовірно, Україна і союзники намагатимуться його провести до виборів у США.