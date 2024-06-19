Мирный саммит и ультиматум Кремля — что удалось достичь Украине и когда ждать переговоры с РФ

Учасники мирного саммита в Швейцарии ФОТО: President.gov.ua

На выходных в Швейцарии завершился саммит мира. Войну он не завершил — но этого никто и не ожидал. Зато он стал крупнейшим событием в поддержку Украины и очертил возможности для будущих переговоров с РФ. Что удалось достичь и какие планы на ближайшее время ставит перед собой Украина и союзники, разбирались Новини.LIVE.

Договорились договариваться

Мирная конференция в Швейцарии в очередной раз показала уверенную поддержку Западных стран и их союзников Украине. Пожалуй главным результатом прошедшего саммита стало то, что участники конференции пришли к мнению, что война в Украине должна закончиться "справедливым и прочным миром", а не миром любой ценой.

Читайте также:

"Этот саммит — колоссальный успех", — заявил в своей речи в воскресенье советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. "Вам удалось собрать весь мир".

Напомним, Салливан и вице-президент США Камала Харрис представляли Вашингтон на саммите, поскольку президент Джо Байден пропустил конференцию из-за предвыборных мероприятий.

К слову, саммит посетили представители из 92 стран и 8 международных организаций. А к итоговому коммюнике присоединились 78 из 92 участников конференции.

В самом тексте документа ничего не говорится по поводу конкретных шагов на пути достижения мира в Украине, а лишь приводятся известные идеи относительно принципов суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, в том числе Украины. Как раннее писали Новини.LIVE, стремясь добиться максимального охвата колеблющихся стран, Украина пошла на значительные уступки. Поэтому, главные вопросы — окончание боевых действий и вывод российских войск — были исключены.



В коммюнике, обнародованном участниками саммита, указывается, что для достижения мира необходимо участие в диалоге всех сторон.

Среди других позиций: уважение независимости и территориальной целостности, необходимость вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины, обмен пленных по схеме "всех на всех", возвращение в Украину вывезенных в Россию детей и всех незаконно депортированных лиц, а также необходимость продовольственной безопасности и недопустимость применения ядерного оружия.

Отдельно также прописано, что мир в Украине должен быть достигнут в рамках устава ООН.

Переубедить ключевых стран Глобального Юга не удалось

Среди присоединившихся к декларации – Украина, США, Великобритания, Япония, Южная Корея, все страны Евросоюза, а также руководящие органы ЕС, Сербия, Турция, Аргентина, Израиль, Катар, ряд государств Африки и Латинской Америки.

Но переубедить крупнейших стран Глобального Юга так и не удалось. Саудовская Аравия, Индия, Таиланд, Индонезия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты и ЮАР не присоединились к коммюнике.

От поддержки документа также воздержалась Армения, а также присутствовавшие как наблюдатели Бразилия и Ватикан. Кроме того, три страны отозвали свои подписи под итоговым документом. Среди них Иордания, Ирак и Руанда.

В целом пленарная дискуссия не отличалась разнообразием. Представители разных стран заявляли, что война привела к нарушению цепочек поставок, пошатнула продовольственную безопасность, а также повлияла на экономики всех стран мира.

В то же время не обошлось и без парадоксальных заявлений. Например, глава МИД Турции Хакан Фидан поддержал в итоговом заявлении саммита строки об уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Но одновременно оценил предложения Путина об условиях мира. По его мнению, главное — это мир, и пока не важно, на каких условиях. А президент Кении Уильям Руто заявил, что территориальные претензии — это плохо, но так же плохо конфисковывать чужие валютные резервы. Другие лидеры стран Глобального Юга рассуждали о выборочном применении Западом международного права и приводили примеры других вооруженных конфликтов. Президент Чили и вовсе приравнял действия России в Украине с действиями Израиля в Секторе Газа. А глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан бин Абдуллах Аль Сауд заявил о необходимости прямых переговоров с РФ, которые потребуют существенных компромиссов. "Важно, чтобы международное сообщество поощряло любые шаги к серьезным переговорам. Это потребует тяжелых компромиссов как части "дорожной карты", которая ведет к миру", — заявил он.

К слову, страны Глобального Юга были главными на которых рассчитывала Украина в ходе прошедшего саммита. Поэтому, отсутствие подписей ключевых игроков региона несколько омрачило его итоговые результаты. Ведь даже те страны, которые, как ожидалось, подпишут документ благодаря выраженной в нем "умеренной" позиции по поводу войны в Украине, не сделали этого.

Однако как заявил президент Украины Владимир Зеленский, документ является открытым, поэтому те, кто передумает могут присоединиться в любой момент. "К сожалению, влияние России все еще сильно. Многие страны все еще пытаются балансировать даже после всего терроризма, который Путин принес в Украину", — сказал Зеленский. "Путин понял, что не сможет выйти из изоляции, поэтому его цель — привлечь другие страны на свою сторону. Однако он борется только за себя".

Призрак России и ультиматум Кремля

К слову, за день до саммита президент РФ Владимир Путин выдвинул очередной ультиматум, который заключается в том, что прекращение войны возможна только после того, как Украина откажется от четырех областей на юго-востоке страны, в том числе не захваченных или освобожденных территорий. А именно Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской. Эти требования существенно отличаются от заявлений, которые РФ делала еще год назад, когда речь шла о заморозке конфликта по линии столкновения. А также совсем противоположны так называемым "апрельским" договоренностям 2022 года, которые, в том числе предполагали отведение российских войск на границы за день до полномасштабного вторжения. Данные документы во время проведения саммита опубликовала американская газета The New York Times.

Ультиматум Кремля был быстро отвергнут Украиной и ее союзниками. Как подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц, "прекращение огня в нынешних реалиях — лишь легитимизирует незаконный захват земель Россией и создаст очередной замороженный конфликт".

Схожее мнение высказала и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Правильно ли то, что крупная страна может вторгнуться и отобрать территорию у меньшего соседа? Конечно, нет. Это записано в уставе ООН. Поэтому крайне важно, чтобы мы подтвердили этот устав", — заявила политик.

В свою очередь Зеленский и вовсе заявил, что новый ультиматум Путина фактически сыграл в пользу Киева. "Некоторые из стран изменили свое мнение после его ультиматума. Ошибки противника – это тоже успех для нас", – заявил Зеленский.

Как считает политолог Владимир Фесенко, главной целью ультиматума Путина было перебить повестку саммита и заявить о позиции РФ. "Чтобы позицию РФ обсуждали в Швейцарии. И конечно же был пасс Пекину. Еще месяц назад Китай и Бразилия заявили о мирной конференции, где должна быть и РФ и Украина. И где должна обсуждаться формула мира. А последнее заявление, я бы даже сказал, хамское и непристойное, которое абсолютно неприемлемо для Украины", — считает Фесенко.

Как бы там ни было, это лишь усилило реальность того, что мир не возможен без участия РФ и с Кремлем в конечном итоге придется иметь дело. Об этом в частности заявила президент Швейцарии Виола Амхерд. "Если мы ищем мира, то в определенный момент России будет нужно принять участие в переговорном процессе. Это совершенно очевидно", — сказала Амхерд, добавив, что международное сообщество может заняться подготовкой почвы для прямых переговоров между сторонами конфликта.

Новые переговоры

Под конец саммита даже звучали заявления о новом саммите на которые хотят пригласить РФ. Назывался план проведения очередного саммита в Саудовской Аравии. О готовности предложить свои услуги в очередной раз заявила и Швейцария. Отвечая на вопросы журналистов на заключительной пресс-конференции, президент Амхерд и глава МИДа Кассис заявили, что готовы даже не задерживать Путина, обвиняемого Международным уголовным судом, если он прилетит на переговоры ради восстановления мира в Украине. О том, что следующая конференция может пройти с участием Москвы, заявил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Конечно, мы прекрасно понимаем, что наступит момент, когда нужно будет говорить с Россией. Но наша позиция очень четкая: мы не позволим России говорить на языке ультиматумов, как она говорит сейчас", — сказал Кулеба на брифинге в рамках саммита мира.

При этом он упомянул о "голосах с Глобального Юга по поводу сложных компромиссов, на которые нужно пойти", прозвучавших в первый день саммита. "Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров", — отметил Кулеба.

В свою очередь президент Зеленский по-прежнему настаивает на том, что Украина будет вести переговоры с Россией только после того, как Москва выведет свои войска, заявил он на заключительной пресс-конференции в воскресенье. Для этого, по его словам, Украина планируют привлечь дружественные РФ страны в качестве посредников. Он также отметил, что очередной мирный саммит не заставит себя долго ждать. По всей видимости Украина и союзники постараются его провести до выборов в США.