Как союзники поддерживают Украину и как это влияет на Россию — посол Британии

Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис. Фото: Министерство иностранных дел

Посол Британии в Украине Мартин Гаррис отметил три важных фактора поддержки Украины. Он сказал, что у России нет шансов, если партнеры Украины не устанут и будут продолжать помогать.

Об этом посол Великобритании Мартин Гаррис сказал на специальном событии Киевского Форума безопасности сообщают Новини.LIVE.

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Во время специального мероприятия Киевского Форума безопасности Гаррис поделился своим видением относительно текущей ситуации в Украине и будущего конфликта. По его словам, война, к сожалению, длится уже долго – третий год после полномасштабного вторжения России и десятый после первого вторжения РФ.

"Я думаю, что у Владимира Путина только один шанс — это усталость партнеров Украины. Но из-за последних событий мы в очередной раз продемонстрировали, что будем сейчас и навсегда вместе с Украиной" , — отметил посол Великобритании.

В первую очередь дипломат обратил внимание на такой важный фактор поддержки, как заключенные двусторонние договоры безопасности между странами и Украиной.

"Во-первых, это новые соглашения безопасности с США и Японией . В январе этого года Британия подписала первое подобное соглашение на 10 лет, уже сегодня все страны "Большой семерки" также их подписали. Я думаю, другие страны также будут поддерживать безопасность Украины и украинцев" , — заявил Гаррис.

Следующим важным шагом поддержки он выделил использование замороженных активов РФ. Посол отметил, что это только первый шаг в процессе конфискации российских активов. А использование доходов от них позволит получить ссуды для Украины на сумму 50 миллиардов долларов.

"Сейчас Россия платит за оборону Украины", - подчеркнул Гаррис.

Он добавил, что этот процесс является началом большого судебного дела.

Третьим фактором дипломат выделил новые введенные санкции против РФ и помогающих ей стран. По словам Гарриса, они уже оказывают влияние на российскую экономику и повлекли за собой сложности в функционировании банкоматов Москвы и Санкт-Петербурга. Это, по мнению посла, большое достижение Украины на дипломатическом фронте.

Напомним, что Украина и Европейский Союз официально согласовали текст соглашения о гарантиях безопасности. Планируется, что это соглашение будет подписано в ближайшее время.

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