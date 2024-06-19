Как союзники поддерживают Украину и как это влияет на Россию — посол Британии

Как союзники поддерживают Украину и влияет ли это на РФ — ответ посла Британии
Посол Британии в Украине Мартин Гаррис отметил три важных фактора поддержки Украины. Он сказал, что у России нет шансов, если партнеры Украины не устанут и будут продолжать помогать.
Об этом посол Великобритании Мартин Гаррис сказал на специальном событии Киевского Форума безопасности сообщают Новини.LIVE.
Какие важные шаги сделали союзники по поддержке Украины
Во время специального мероприятия Киевского Форума безопасности Гаррис поделился своим видением относительно текущей ситуации в Украине и будущего конфликта. По его словам, война, к сожалению, длится уже долго – третий год после полномасштабного вторжения России и десятый после первого вторжения РФ.
"Я думаю, что у Владимира Путина только один шанс — это усталость партнеров Украины. Но из-за последних событий мы в очередной раз продемонстрировали, что будем сейчас и навсегда вместе с Украиной" , — отметил посол Великобритании.
В первую очередь дипломат обратил внимание на такой важный фактор поддержки, как заключенные двусторонние договоры безопасности между странами и Украиной.
"Во-первых, это новые соглашения безопасности с США и Японией . В январе этого года Британия подписала первое подобное соглашение на 10 лет, уже сегодня все страны "Большой семерки" также их подписали. Я думаю, другие страны также будут поддерживать безопасность Украины и украинцев" , — заявил Гаррис.
Следующим важным шагом поддержки он выделил использование замороженных активов РФ. Посол отметил, что это только первый шаг в процессе конфискации российских активов. А использование доходов от них позволит получить ссуды для Украины на сумму 50 миллиардов долларов.
"Сейчас Россия платит за оборону Украины", - подчеркнул Гаррис.
Он добавил, что этот процесс является началом большого судебного дела.
Третьим фактором дипломат выделил новые введенные санкции против РФ и помогающих ей стран. По словам Гарриса, они уже оказывают влияние на российскую экономику и повлекли за собой сложности в функционировании банкоматов Москвы и Санкт-Петербурга. Это, по мнению посла, большое достижение Украины на дипломатическом фронте.
Напомним, что Украина и Европейский Союз официально согласовали текст соглашения о гарантиях безопасности. Планируется, что это соглашение будет подписано в ближайшее время.
Ранее мы писали, что на выходных в Швейцарии завершился саммит мира. Войны он не завершил, но этого никто и не ожидал. Он стал самым большим событием в поддержку Украины и очертил возможности для будущих переговоров с РФ. Что удалось добиться и какие планы в ближайшее время ставит перед собой Украина и союзники , разбирались Новини.LIVE.
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