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Україна та ЄС узгодили текст угоди про гарантії безпеки — деталі

19 червня 2024 17:02
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Україна та Євросоюз погодили гарантії безпеки
Переговори про гарантії безпеки з ЄС. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Україна та Європейський Союз офіційно узгодили текст угоди про гарантії безпеки. Планується, що цю угоду підпишуть найближчим часом.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента у середу, 19 червня.

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Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква завершив останній раунд переговорів з Європейською службою зовнішньої діяльності щодо питань миру, безпеки та оборони разом із заступником генерального секретаря Шарлем Фрізом.

Ця угода буде укладена відповідно до спільної декларації про підтримку України, схваленої Європейським Союзом та країнами G7 у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Нагадаємо, що лідер США Джо Байден та Президент України Володимир Зеленський підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду, яка має на меті посилити захист України проти російської агресії. Зокрема, американський президент пояснив, чи передбачає угода відправку військових США в Україну.

Раніше Україна уклала двосторонню безпекову угоду з Японією. Документ фіксує основні напрями довгострокової підтримки з боку Японії у сфері безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та відбудови.

договір
Україна
Офіс президента
безпека
Європейський союз
переговори

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