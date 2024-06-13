Армія США в Україні — Байден дав відповідь

Президент США Джо Байден. Фото: Newsweek

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що безпекова угода не передбачає відправки американських військ до України. При цьому наша держава і надалі отримуватиме широкий спектр військової допомоги від своїх партнерів.

Про це Байден заявив під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленський у четвер, 13 червня.

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Байден зазначив, що підписана сьогодні, 13 червня, безпекова угода між США та Україною не передбачає введення американських військ на територію нашої держави.

При цьому очільник Білого дому зазначив, що США і надалі всіляко допомагатимуть Україні.

"Ми надаватимемо зброю та боєприпаси, розширюватимемо обмін розвідувальною інформацією, продовжуватимемо навчання хоробрих українських солдатів на базах у Європі та США", — наголосив Байден.

Нагадуємо, що Байден та Зеленський підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду. Вона має на меті посилити захист України проти російської агресії.

Також ми писали, що на саміті "Великої сімки" в Італії Україна підпише безпекові угоди із Сполученими Штатами Америки та Японією. Ці дві країни — єдині з G7, з якими Київ до цього часу не уклав угоди.