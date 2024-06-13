Армия США в Украине — Байден ответил

Президент США Джо Байден. Фото: Newsweek

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что соглашение о безопасности не предусматривает отправки американских войск в Украину. При этом наше государство и дальше будет получать широкий спектр военной помощи от своих партнеров.

Об этом Байден заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 13 июня.

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Байден отметил, что подписанное сегодня, 13 июня, соглашение о безопасности между США и Украиной не предусматривает введение американских войск на территорию нашего государства.

При этом глава Белого дома отметил, что США и дальше будут всячески помогать Украине.

"Мы будем предоставлять оружие и боеприпасы, расширять обмен разведывательной информацией, продолжать обучение храбрых украинских солдат на базах в Европе и США", — подчеркнул Байден.

Напоминаем, что Байден и Зеленский подписали десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности. Она стремится усилить защиту Украины против российской агрессии.

Также мы писали, что на саммите "Большой семерки" в Италии Украина подпишет соглашения о безопасности с Соединенными Штатами Америки и Японией. Эти две страны — единственные из G7, с которыми Киев до сих пор не заключил соглашение.