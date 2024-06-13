Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Байден объяснил, предусматривает ли соглашение о безопасности отправку американских войск в Украину arrow

Байден объяснил, предусматривает ли соглашение о безопасности отправку американских войск в Украину

13 июня 2024 23:15
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Армия США в Украине — Байден ответил
Президент США Джо Байден. Фото: Newsweek
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что соглашение о безопасности не предусматривает отправки американских войск в Украину. При этом наше государство и дальше будет получать широкий спектр военной помощи от своих партнеров.

Об этом Байден заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 13 июня.

Читайте также:

Американские военные не поедут в Украину

Байден отметил, что подписанное сегодня, 13 июня, соглашение о безопасности между США и Украиной не предусматривает введение американских войск на территорию нашего государства.

При этом глава Белого дома отметил, что США и дальше будут всячески помогать Украине.

"Мы будем предоставлять оружие и боеприпасы, расширять обмен разведывательной информацией, продолжать обучение храбрых украинских солдат на базах в Европе и США", — подчеркнул Байден.

Напоминаем, что Байден и Зеленский подписали десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности. Она стремится усилить защиту Украины против российской агрессии.

Также мы писали, что на саммите "Большой семерки" в Италии Украина подпишет соглашения о безопасности с Соединенными Штатами Америки и Японией. Эти две страны — единственные из G7, с которыми Киев до сих пор не заключил соглашение.

договор
Владимир Зеленский
военная помощь
США
война в Украине
Украина
безопасность
Джо Байден

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина