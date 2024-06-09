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Безпекова угода з ЄС — Україна провела ще один раунд переговорів

9 червня 2024 11:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Результати чергового раунду переговорів України з ЄС про угоду з безпеки
Заступник керівника ОП Ігор Жовква на переговорах. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів ще один раунд переговорів із заступником генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом. Вони обговорювали безпекові гарантії ЄС.

Про це повідомила пресслужба ОП.

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"За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом щодо безпекових гарантій ЄС", — йдеться у повідомленні.

В Офісі Президента наголосили, що ці переговори стали черговим етапом на шляху здійснення Спільної декларації G7 про підтримку України та підготовки до укладення безпекової угоди з ЄС.

Відомо, що сторони обговорили текст проєкту угоди та затвердили алгоритм подальших дій на найближчу перспективу.

Нагадаємо, 7 червня Європейська комісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС. Таким чином Україна наблизилася на ще один крок до євроінтеграції.

Крім того, ЄСз хоче значно розширити кредитування України під заставу власного бюджету. Київ таким чином зможе отримати багатомільярдну позику.

Україна
угода
Офіс президента
війна в Україні
Європейський союз
переговори

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