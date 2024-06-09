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Соглашение по безопасности с ЕС — Украина провела еще один раунд переговоров

9 июня 2024 11:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Результаты очередного раунда переговоров Украины с ЕС о соглашении по безопасности
Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква на переговорах. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел еще один раунд переговоров с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по миру, безопасности и обороне Шарлем Фризом. Они обсуждали гарантии безопасности ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба ОП.

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"По поручению Президента Украины и руководителя Офиса Главы государства заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква провел очередной раунд переговоров с заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом по гарантиям безопасности ЕС", — говорится в сообщении.

В Офисе Президента подчеркнули, что эти переговоры стали очередным этапом на пути осуществления Совместной декларации G7 о поддержке Украины и подготовке к заключению соглашения о безопасности с ЕС.

Известно, что стороны обсудили текст проекта соглашения и утвердили алгоритм дальнейших действий на ближайшую перспективу.

Напомним, 7 июня Европейская комиссия поддержала начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. Таким образом, Украина приблизилась на еще один шаг к евроинтеграции.

Кроме того, ЕС хочет значительно расширить кредитование Украины под залог собственного бюджета. Киев таким образом сможет получить многомиллиардный заем.

Украина
соглашение
Офис президента
война в Украине
Европейский союз
переговоры

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