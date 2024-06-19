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Украина и ЕС согласовали текст соглашения о гарантиях безопасности — детали

19 июня 2024 17:02
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Украина и Евросоюз согласовали гарантии безопасности
Переговоры о гарантиях безопасности с ЕС. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Украина и Европейский Союз официально согласовали текст соглашения о гарантиях безопасности. Планируется, что это соглашение будет подписано в ближайшее время.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в среду, 19 июня.

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Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква завершил последний раунд переговоров с Европейской службой внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны вместе с заместителем генерального секретаря Шарлем Фризом.

Это соглашение будет заключено в соответствии с совместной декларацией о поддержке Украины, одобренной Европейским Союзом и странами G7 в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

Напомним, что лидер США Джо Байден и Президент Украины Владимир Зеленский подписали десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности, которое имеет целью усилить защиту Украины против российской агрессии. В частности, американский президент объяснил, предусматривает ли соглашение отправку военных США в Украину.

Ранее Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности с Японией. Документ фиксирует основные направления долгосрочной поддержки со стороны Японии в области безопасности и обороны, гуманитарной помощи, восстановления.

договор
Украина
Офис президента
безопасность
Европейский союз
переговоры

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