Украина и Евросоюз согласовали гарантии безопасности

Украина и ЕС согласовали текст соглашения о гарантиях безопасности — детали
Украина и Европейский Союз официально согласовали текст соглашения о гарантиях безопасности. Планируется, что это соглашение будет подписано в ближайшее время.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в среду, 19 июня.
Гарантии безопасности с ЕС
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква завершил последний раунд переговоров с Европейской службой внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны вместе с заместителем генерального секретаря Шарлем Фризом.
Это соглашение будет заключено в соответствии с совместной декларацией о поддержке Украины, одобренной Европейским Союзом и странами G7 в Вильнюсе 12 июля 2023 года.
Напомним, что лидер США Джо Байден и Президент Украины Владимир Зеленский подписали десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности, которое имеет целью усилить защиту Украины против российской агрессии. В частности, американский президент объяснил, предусматривает ли соглашение отправку военных США в Украину.
Ранее Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности с Японией. Документ фиксирует основные направления долгосрочной поддержки со стороны Японии в области безопасности и обороны, гуманитарной помощи, восстановления.
Читайте Новини.LIVE!