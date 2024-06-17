ЄС продовжив санкції проти Росії

Засідання Європейської Ради. Фото ілюстративне: Слово і діло

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити санкції, які ЄС запровадила раніше у відповідь на незаконну анексію Криму Росією, до 23 червня 2025 року.

Про це повідомляє сайт Ради ЄС у понеділок, 17 червня.

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Чинні обмежувальні заходи були вперше введені в червні 2014 року. Вони включають заборону на імпорт продукції, яка виробляється у незаконно анексованому Криму або Севастополі, в ЄС. Також під забороною опинилися інфраструктурні або фінансові інвестиції й туристичні послуги з незаконно анексованого Криму або Севастополя.

"ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права", — йдеться у повідомленні.

У ЄС заявили, що з 2022 року Росія продовжує порушувати суверенітет та територіальну цілісність України своєю завойовницькою та агресивною війною проти України.

Нагадаємо, Канада запровадила санкції проти очільника Мінпромторгу Росії Антона Аліханова і глави Ліги безпечного інтернету Катерини Мізуліної. Загалом під санкціями опинилися 11 фізичних осіб і 16 юридичних.

Раніше ми писали, що країни "Великої сімки" домовилися надати Україні 50 млрд доларів із прибутку від заморожених активів Росії.