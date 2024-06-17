ЕС продлил санкции против России

Заседание Европейского совета. Фото иллюстративное: Слово и дело

Совет Европейского Союза принял решение продлить санкции, которые ЕС ввел ранее в ответ на незаконную аннексию Крыма Россией, до 23 июня 2025 года.

Об этом сообщает сайт Совета ЕС в понедельник, 17 июня.

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Действующие ограничительные меры впервые были введены в июне 2014 года. Они включают запрет на импорт продукции, производимой в незаконно аннексированном Крыму или Севастополе, в ЕС. Также под запретом оказались инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги по незаконно аннексированному Крыму или Севастополю.

"ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией как нарушение международного права", — говорится в сообщении.

В ЕС заявили, что с 2022 года Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины своей завоевательной и агрессивной войной против Украины.

Напомним, Канада ввела санкции против главы Минпромторга России Антона Алиханова и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В общей сложности под санкциями оказались 11 физических лиц и 16 юридических.

Ранее мы писали, что страны "Большой семерки" договорились выделить Украине 50 млрд долларов из прибыли от замороженных активов России.