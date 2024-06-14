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Німеччина заблокувала 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії

14 червня 2024 23:55
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Німеччина знову заблокувала пакет санкцій проти Росії
Голосування в Європарламенті. Ілюстративне фото: EPA
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Країни-члени Європейського Союзу не досягли консенсусу щодо 14-го пакету санкцій проти РФ. Причиною стало вето з боку Німеччини.

Про це повідомляє видання Politico, а також журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

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Німеччина на засіданні послів ЄС висловила занепокоєння щодо можливого розширення санкцій, які вимагали б від європейських компаній забезпечити неможливість подальшого продажу санкційних товарів у Росію.

Берлін побоюється, що розширення санкцій на товари, які не є продукцією подвійного використання, такі як хімікати або обладнання для обробки металів, негативно вплине на німецький малий бізнес. Один з дипломатів ЄС повідомив, що Європейська комісія намагається переконати Німеччину відмовитися від свого вето.

Нагадаємо, Канада запровадила санкції проти очільника Мінпромторгу Росії Антона Аліханова і глави Ліги безпечного інтернету Катерини Мізуліної. Загалом під санкціями опинилися 11 фізичних осіб і 16 юридичних.

Раніше ми писали, що країни "Великої сімки" домовилися надати Україні 50 млрд доларів із прибутку від заморожених активів Росії. 

Україна
Європарламент
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Німеччина
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Європейський союз

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