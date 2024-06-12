Санкції США проти Росії стануть жорсткішими

Представник Білого Дому Джон Кірбі. Фото: AP

Під час саміту лідерів країн Великої сімки США анонсують нові санкції та заходи експортного контролю проти Росії. Вони мають бути більш ефективними.

Про це повідомив представник Білого дому Джон Кірбі, пише Голос Америки.

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На що спрямовані санкції США

Кірбі зазначив, що буде запроваджено низку нових, ефективних санкцій та експортних обмежень, спрямованих на організації та мережі, що підтримують російську війну.

"Ми продовжимо покладати витрати на російську військову машину", — сказав Кірбі.

За даними джерел у Вашингтоні, США планують оголосити масштабні санкції проти фінансових установ та небанківських організацій, які є частиною "каналів постачання технологій та товарів" для російського військово-промислового комплексу.

"Поки що невідомо, чи готові інші учасники G7 слідувати жорсткій лінії США", — йдеться у повідомленні.

Ювілейний саміт

50-й саміт G7 пройде на півдні Італії з 13 по 15 червня.

Лідери країн, зокрема, обговорять ситуацію в Україні. В першій сесії саміту візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Також під час саміту G7 має домовитися, як використовувати прибуток, отриманий від заморожених на Заході російських активів, на користь України.

Нагадаємо, що уряд Франції підтримав пропозицію США використовувати доходи від заморожених російських активів, які спрямують на користь Україні. Крім того, Німеччина теж підтримала це рішення.

Додамо, що в Єврокомісії розповіли, коли Україна зможе отримати перші кошти від заморожених активів РФ.