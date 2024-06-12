Санкции США против России станут жестче

Представитель Белого дома Джон Кирби. Фото: AP

В ходе саммита лидеров стран Большой семерки США анонсируют новые санкции и меры по экспортному контролю против России. Они должны быть более эффективными.

Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, пишет Голос Америки .

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Кирби отметил, что будет введен ряд новых, эффективных санкций и экспортных ограничений, направленных на организации и сети, поддерживающие российскую войну.

"Мы продолжим возлагать расходы на российскую военную машину", — сказал Кирби.

По данным источников в Вашингтоне, США планируют объявить масштабные санкции против финансовых учреждений и небанковских организаций, являющихся частью "каналов поставок технологий и товаров" для российского военно-промышленного комплекса.

"Пока неизвестно, готовы ли другие участники G7 следовать жесткой линии США", — говорится в сообщении.

Юбилейный саммит

50-й саммит G7 пройдет на юге Италии с 13 по 15 июня.

Лидеры стран, в частности, обсудят ситуацию в Украине. В первой сессии саммита примет участие президент Украины Владимир Зеленский .

Также, во время саммита G7 должена договориться, как использовать прибыль, полученную от замороженных на Западе российских активов в пользу Украины.

Напомним, что правительство Франции поддержало предложение США использовать доходы от замороженных российских активов, которые направят в пользу Украины. Кроме того, Германия тоже поддержала это решение.

А в Еврокомиссии рассказали, когда Украина сможет получить первые средства от замороженных активов РФ.