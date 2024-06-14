Германия снова заблокировала пакет санкций против России

Голосование в Европарламенте. Иллюстративное фото: EPA

Страны-члены Европейского Союза не достигли консенсуса в отношении 14-го пакета санкций против РФ. Причиной послужило вето со стороны Германии.

Об этом сообщает издание Politico, а также журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

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Германия на заседании послов ЕС выразила обеспокоенность по поводу возможного расширения санкций, которые потребовали бы от европейских компаний обеспечить невозможность дальнейшей продажи санкционных товаров в Россию.

Берлин опасается, что расширение санкций на товары, не являющиеся продукцией двойного использования, такие как химикаты или оборудование для обработки металлов, окажет негативное влияние на немецкий малый бизнес. Один из дипломатов ЕС сообщил, что Европейская комиссия пытается убедить Германию отказаться от своего вето.

Напомним, Канада ввела санкции против главы Минпромторга России Антона Алиханова и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В общей сложности под санкциями оказались 11 физических лиц и 16 юридических.

Ранее мы писали, что страны "Большой семерки" договорились выделить Украине 50 млрд долларов из прибыли от замороженных активов России.