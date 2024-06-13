Велика Британія надасть Україні фінансову допомогу у розмірі 309 мільйонів доларів

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото: Associated Press

Велика Британія планує надати Україні фінансову допомогу у сумі 309 мільйонів доларів. Гроші підуть на відновлення енергетичної сфери та гуманітарні потреби.

Про це повідомив канал "Ми-Україна" у четвер, 13 червня.

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Велика Британія найближчим часом планує передати Україні фінансову допомогу у сумі 309 мільйонів доларів. Як повідомили в уряді країни, кошти підуть на невідкладні гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби України.

Анонсується, що про цей пакет допомоги повідомить прем'єр-міністр країни Ріші Сунак під час саміту G7 в Італії, який проходитиме з 13 по 15 червня.

"Лідери Великої Британії та G7 ясно дали зрозуміти, що Росія має заплатити за шкоду, яку вона завдає Україні. Ми вивчатимемо всі законні можливості використання знерухомлених російських активів для підтримки України", — заявили у британському уряді.

Нагадаємо, раніше Німеччина заявила, що надасть Україні додаткові 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу. Ці кошти будуть використані для задоволення потреб жителів східної частини країни.

Велика Британія є одним із найбільших союзників України у війні проти Росії. Уряд країни часто виділяє кошти на гуманітарні та військові потреби і передає озброєння для захисту від агресора.