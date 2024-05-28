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Бербок заявила, що Німеччина виділить 60 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

28 травня 2024 00:09
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Бербок заявила, що Німеччина виділить 60 млн євро на гуманітарну допомогу Україні
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: tagesschau.de
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Німеччина надасть Україні додаткові 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу. Ці кошти будуть використані для задоволення потреб жителів східної частини країни. 

За повідомленням видання Deutsche Welle, про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок у понеділок, 27 травня.

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Цю новину Бербок озвучила на зустрічі з колегами з Європейського Союзу в Брюсселі. Вона підкреслила, що ця допомога спрямована на підтримку жителів східних областей України, які зараз відчувають гостру нестачу життєвонеобхідних ресурсів.

"Там бракує всього. Люди страждають під російською терористичною окупацією вже більше двох з половиною років", — заявила міністерка Франції

Також Бербок зазначила, що уряд Німеччини активно співпрацює з міжнародними партнерами для ефективної доставки гуманітарної допомоги в ці регіони.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Німеччини у Києві й висловив вдячність очільниці МЗС Німеччини за підтримку України у захисті її незалежності та безпеки в умовах російської агресії.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив надання Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T. Раніше таку інформацію поширювали німецькі медіа. 

Німеччина
війна
Україна
Анналена Бербок
гуманітарна допомога
війна в Україні

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