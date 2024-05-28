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Бербок заявила, что Германия выделит 60 млн евро на гуманитарную помощь Украине

28 мая 2024 00:11
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Бербок заявила, что Германия выделит 60 млн евро на гуманитарную помощь Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото: tagesschau.de
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Германия предоставит Украине дополнительные 60 миллионов евро на гуманитарную помощь. Эти средства будут использованы для удовлетворения нужд жителей восточной части страны.

По сообщению издания Deutsche Welle, об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в понедельник, 27 мая.

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Эту новость Бербок озвучила на встрече с коллегами из Европейского Союза в Брюсселе. Она подчеркнула, что эта помощь направлена на поддержку жителей восточных областей Украины, которые сейчас ощущают острую нехватку жизненно необходимых ресурсов.

"Там не хватает всего. Люди страдают под российской террористической оккупацией уже более двух с половиной лет", — заявила министр Франции

Бербок отметила, что правительство Германии активно сотрудничает с международными партнерами для эффективной доставки гуманитарной помощи в эти регионы.

Напомним, Владимир Зеленский встретился с главой МИД Германии в Киеве и выразил благодарность главе МИД Германии за поддержку Украины в защите ее независимости и безопасности в условиях российской агрессии.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил предоставление Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T. Ранее подобную информацию распространяли немецкие медиа.

Германия
война
Украина
Анналена Бербок
гуманитарная помощь
война в Украине

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