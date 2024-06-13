Великобритания предоставит Украине финансовую помощь в размере 309 миллионов долларов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: Associated Press

Великобритания планирует предоставить Украине финансовую помощь в сумме 309 миллионов долларов. Деньги пойдут на восстановление энергетической сферы и гуманитарные нужды.

Об этом сообщил канал "Мы-Украина" в четверг, 13 июня.

Читайте также:

Помощь Украине от Британии

Великобритания в ближайшее время планирует передать Украине финансовую помощь на сумму 309 миллионов долларов. Как сообщили в правительстве страны, средства пойдут на безотлагательные гуманитарные, энергетические и стабилизационные нужды Украины.

Анонсируется, что об этом пакете помощи сообщит премьер-министр страны Риши Сунак во время саммита G7 в Италии, который пройдет с 13 по 15 июня.

"Лидеры Великобритании и G7 ясно дали понять, что Россия должна заплатить за ущерб, который она наносит Украине. Мы будем изучать все законные возможности использования обездвиженных российских активов для поддержки Украины", — заявили в британском правительстве.

Напомним, ранее Германия заявила, что предоставит Украине дополнительные 60 миллионов евро на гуманитарную помощь. Эти средства будут использованы для удовлетворения нужд жителей восточной части страны.

Великобритания — один из крупнейших союзников Украины в войне против России. Правительство страны часто выделяет средства на гуманитарные и военные нужды и передает вооружение для защиты от агрессора.