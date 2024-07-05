Вибори у Великій Британії — Кір Стармер може стати новим прем'єр-міністром

Лідер Лейбористської партії сер Кір Стармер. Фото: AFP/EAST NEWS

На виборах до нижньої палати парламенту в Великій Британії найбільшу кількість голосів отримали лейбористи — 170. Таким чином замінити на посаді прем'єр-міністра країни Ріші Сунака може сер Кір Стармер, який доволі тепло відгукується про Україну.

Про це повідомляє BBC у четвер, 4 липня.

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Вибори у Великій Британії 4 липня

За даними екзит-полу BBC, ITV і Sky, консерватори отримають лише 131 місце в парламенті, що є найменшим показником у післявоєнній історії Великої Британії. Ліберал-демократи посядуть третє місце з 61 депутатом, а Лейбористська партія стане лідером з 410 місцями.

Дані екзит-пола BBC, ITV і Sky. Фото: скриншот

Водночас на думку лідера ліберал-демократів Еда Дейві, такі результати є найкращими за століття.

"Схоже, ми отримали більше місць, ніж на будь-яких загальних виборах за останні 100 років", — зазначив посадовець.

Як відомо, у Великій Британії відбулися дострокові парламентські вибори в четвер, 4 липня, які ще наприкінці травня призначив Сунак. Головні сторони, які конкурують — консерватори та лейбористи. Відповідно до соцопитування, останні мають перемогти в виборах, а їхній очільник — Кір Стармер стати прем'єром країни.

Хто такий Кір Стармер і що він думає про Україну

Кір Стармер — адвокат за освітою, до 1990 року працював у правозахисній групі інтересів Liberty, згодом — у бюро Doughty Street Chambers. 2008-2013 рр. був лідером Королівської прокурорської служби, тоді ж він змінив розслідування справ щодо звинувачень у домаганнях, щоб вони були справедливішими для жертв, за що й отримав титул сера (лицар Найпочеснішого ордену Лазні). 2015 року потрапив до парламенту, а згодом очолив лейбористів.

Також Стармер нерідко акцентує на своєму простому походженні на відміну від Ріші Сунака — колишнього банкіра й чоловіка дочки мільярдера. Крім того, чиновник захоплюється футболом, особливо є великим прихильником ФК "Арсенал". Має дружину Вікторію та двоє дітей.

У лютому 2023 року Кір Стармер здійснив свій перший візит до Києва, де пообіцяв "непохитну підтримку" України від своєї партії. У червні він заявив, що лейбористи продовжать підтримувати Україну, якщо переможуть на виборах. Щодо членства України в НАТО, Стармер зазначив, що його партія відіграватиме провідну роль у наданні Україні чіткого шляху до вступу.

Президент України Володимир Зеленський і лідер Лейбористської партії сер Кір Стармер. Фото: president.gov.ua

Велика Британія підтримує Україну

Нагадаємо, що Велика Британія анонсувала передачу фінансової допомоги Україні на суму 309 мільйонів доларів. Гроші підуть на відновлення енергетичної сфери та гуманітарні потреби.

Водночас посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс наголосив на трьох важливих факторах підтримки України. Він зазначив, що у Росії немає шансів, якщо партнери Києва не втомляться і будуть продовжувати допомагати.