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Выборы в Великобритании — кто может стать новым премьером и поддерживает ли он Украину

5 июля 2024 06:33
обновлено: 06:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Выборы в Великобритании — Кир Стармер может стать новым премьер-министром
Лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер. Фото: AFP/EAST NEWS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На выборах в нижнюю палату парламента в Великобритании наибольшее количество голосов получили лейбористы — 170. Таким образом, заменить в должности премьер-министра страны Риши Сунака может сэр Кир Стармер, который довольно тепло отзывается об Украине.

Об этом сообщает BBC в четверг, 4 июля.

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Выборы в Великобритании 4 июля

По данным экзит-пола BBC, ITV и Sky, консерваторы получат лишь 131 место в парламенте, что является самым низким показателем в послевоенной истории Великобритании. Либерал-демократы займут третье место с 61 депутатом, а лейбористская партия станет лидером с 410 местами.

Кто победит на выборах в Великобритании в 2024 году
Данные экзит-пола BBC, ITV и Sky. Фото: скриншот

В то же время, по мнению лидера либерал-демократов Эда Дэйви, такие результаты являются лучшими за столетие.

"Похоже, мы получили больше мест, чем на любых всеобщих выборах за последние 100 лет", — отметил чиновник.

Как известно, в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы в четверг, 4 июля, которые еще в конце мая назначил Сунак. Главные конкурирующие стороны — консерваторы и лейбористы. Согласно соцопросу, последние должны победить в выборах, а их глава Кир Стармер стать премьером страны.

Кто такой Кир Стармер и что он думает об Украине

Кир Стармер — адвокат по образованию, до 1990 года работал в правозащитной группе интересов Liberty, впоследствии — в бюро Doughty Street Chambers. 2008-2013 гг. был лидером Королевской прокурорской службы, тогда же он изменил расследование дел по обвинениям в притязаниях, чтобы они были более справедливыми для жертв, за что и получил титул сэра (рыцарь Почетного ордена Бани). В 2015 году попал в парламент, а затем возглавил лейбористов.

Также Стармер нередко акцентирует на своем простом происхождении в отличие от Риши Сунака — бывшего банкира и мужа дочери миллиардера. Кроме того, чиновник увлекается футболом, особенно он большой поклонник ФК "Арсенал". Есть жена Виктория и двое детей.

В феврале 2023 года Кир Стармер совершил свой первый визит в Киев, где пообещал "непреклонную поддержку" Украине от своей партии. В июне он заявил, что лейбористы продолжат поддерживать Украину, если победят на выборах. Относительно членства Украины в НАТО Стармер отметил, что его партия будет играть ведущую роль в предоставлении Украине четкого пути к вступлению.

Поддерживает ли Украину Кир Стармер
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер. Фото: president.gov.ua

Великобритания поддерживает Украину

Напомним, что Великобритания анонсировала передачу финансовой помощи Украине на сумму 309 миллионов долларов. Деньги пойдут на восстановление энергетической сферы и гуманитарные нужды.

В то же время посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис отметил три важных фактора поддержки Украины. Он заявил, что у России нет шансов, если партнеры Киева не устанут и будут продолжать помогать.

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