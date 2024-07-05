Выборы в Великобритании – побеждает Лейбористская партия

В Великобритании на выборах побеждает Лейбористская партия — к чему это приведет
В Великобритании Лейбористская партия получила достаточно голосов на всеобщих выборах, чтобы занять большинство в парламенте. Лидер лейбористов Кsр Стармер, скорее всего, станет премьер-министром и сформирует новое правительство.
Об этом сообщает AP News в пятницу, 5 июля.
Выборы в Великобритании в 2024 году
Лидер лейбористов Кир Стармер, собирающийся стать первым премьер-министром лейбористов за последние 14 лет, заявил, что его правительство всегда будет ставить "страну на первое место, а партию — на второе".
Он также отметил, что "такой мандат связан с большой ответственностью", и добавил, что его правительство будет сосредоточено на "национальном обновлении".
"Мы должны вернуть политику на государственную службу", — сказал он.
В свою очередь премьер-министр Риши Сунак признал поражение Консервативной партии на досрочных парламентских выборах 4 июля.
В коротком выступлении после оглашения результатов по своему округу, где Сунак победил, британский премьер заявил, что "Лейбористская партия выиграла эти всеобщие выборы".
"Я позвонил Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой. Сейчас я отправляюсь в Лондон, где расскажу больше о сегодняшнем результате, прежде чем покинуть пост премьер-министра, которому я отдал все свои силы", — добавил он.
Напомним, что Великобритания анонсировала передачу финансовой помощи Украине на сумму 309 миллионов долларов. Деньги пойдут на восстановление энергетической сферы и гуманитарные нужды.
В то же время посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис отметил три важных фактора поддержки Украины. Он отметил, что у России нет шансов, если партнеры Киева не устанут и будут продолжать помогать.
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