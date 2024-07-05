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В Великобритании на выборах побеждает Лейбористская партия — к чему это приведет

5 июля 2024 08:34
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Выборы в Великобритании – побеждает Лейбористская партия
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер. Фото: AP News
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Великобритании Лейбористская партия получила достаточно голосов на всеобщих выборах, чтобы занять большинство в парламенте. Лидер лейбористов Кsр Стармер, скорее всего, станет премьер-министром и сформирует новое правительство.

Об этом сообщает AP News в пятницу, 5 июля.

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Лидер лейбористов Кир Стармер, собирающийся стать первым премьер-министром лейбористов за последние 14 лет, заявил, что его правительство всегда будет ставить "страну на первое место, а партию — на второе".

Он также отметил, что "такой мандат связан с большой ответственностью", и добавил, что его правительство будет сосредоточено на "национальном обновлении".

"Мы должны вернуть политику на государственную службу", — сказал он.

В свою очередь премьер-министр Риши Сунак признал поражение Консервативной партии на досрочных парламентских выборах 4 июля.

В коротком выступлении после оглашения результатов по своему округу, где Сунак победил, британский премьер заявил, что "Лейбористская партия выиграла эти всеобщие выборы".

"Я позвонил Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой. Сейчас я отправляюсь в Лондон, где расскажу больше о сегодняшнем результате, прежде чем покинуть пост премьер-министра, которому я отдал все свои силы", — добавил он.

Напомним, что Великобритания анонсировала передачу финансовой помощи Украине на сумму 309 миллионов долларов. Деньги пойдут на восстановление энергетической сферы и гуманитарные нужды.

В то же время посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис отметил три важных фактора поддержки Украины. Он отметил, что у России нет шансов, если партнеры Киева не устанут и будут продолжать помогать.

Великобритания выборы политики Риши Сунак 2024 год парламент

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