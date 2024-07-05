Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Вибори у Великій Британії — Зеленський привітав лейбористів з перемогою arrow

Вибори у Великій Британії — Зеленський привітав лейбористів з перемогою

5 липня 2024 12:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський привітав нового прем'єра Великої Британії Стармера з перемогою
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Julien de Rosa
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський привітав Лейбористську партію Великої Британії з перемогою на парламентських виборах. На них перемогу здобув лідер лейбористів, Кір Стармер, який має стати новим прем'єр-міністром країни.

Про це він написав у Х у п'ятницю, 5 липня. 

Читайте також:

Зеленський привітав з перемогою британських лейбористів

За словами глави держави, Україна та Велика Британія були й залишатимуться надійними союзниками. 

"Вітаю Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах. Ми продовжимо захищати й просувати наші спільні цінності – життя, свободу та міжнародний порядок, заснований на правилах", — написав глава держави.

кір стармер
Кір Стармер під час виступу. Джерело: REUTERS/Suzanne Plunkett

Також він зауважив, що чекає на плідну співпрацю з урядом Стармера. 

"Бажаю новому уряду всіляких успіхів як у внутрішніх справах, так і у зміцненні лідерства Великої Британії на світовій арені. З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу над посиленням українсько-британського партнерства та відновленням міжнародного миру й безпеки", — сказав Зеленський.

зеленський велика британія
Скриншот допису Зеленського у Twitter

Нагадаємо, раніше BBC заявило, що лейбористська партія Великої Британії виграла парламентські вибори, і тепер Кір Стармер може замінити Ріші Сунака. 

Водночас ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вже відправився до Великої Британії, де вже незабаром розпочне виконувати обов'язки посла України в Туманному Альбіоні.

Володимир Зеленський вибори Україна Велика Британія уряд парламент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо