Зеленський привітав нового прем'єра Великої Британії Стармера з перемогою

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Julien de Rosa

Президент України Володимир Зеленський привітав Лейбористську партію Великої Британії з перемогою на парламентських виборах. На них перемогу здобув лідер лейбористів, Кір Стармер, який має стати новим прем'єр-міністром країни.

Про це він написав у Х у п'ятницю, 5 липня.

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За словами глави держави, Україна та Велика Британія були й залишатимуться надійними союзниками.

"Вітаю Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах. Ми продовжимо захищати й просувати наші спільні цінності – життя, свободу та міжнародний порядок, заснований на правилах", — написав глава держави.

Кір Стармер під час виступу. Джерело: REUTERS/Suzanne Plunkett

Також він зауважив, що чекає на плідну співпрацю з урядом Стармера.

"Бажаю новому уряду всіляких успіхів як у внутрішніх справах, так і у зміцненні лідерства Великої Британії на світовій арені. З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу над посиленням українсько-британського партнерства та відновленням міжнародного миру й безпеки", — сказав Зеленський.

Скриншот допису Зеленського у Twitter

Нагадаємо, раніше BBC заявило, що лейбористська партія Великої Британії виграла парламентські вибори, і тепер Кір Стармер може замінити Ріші Сунака.

Водночас ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вже відправився до Великої Британії, де вже незабаром розпочне виконувати обов'язки посла України в Туманному Альбіоні.