Зеленский поздравил нового премьера Великобритании Стармера с победой

Выборы в Великобритании — Зеленский поздравил лейбористов с победой
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал Лейбористскую партию Великобритании с победой на парламентских выборах. На них победил лидер лейбористов, Кир Стармер, который должен стать новым премьер-министром страны.
Об этом он написал в Twitter в пятницу, 5 июля.
Зеленский поздравил с победой британских лейбористов
По словам главы государства, Украина и Великобритания были и будут оставаться надежными союзниками.
"Приветствую Кира Стармера и Лейбористскую партию Великобритании с убедительной победой на выборах. Мы продолжим защищать и продвигать наши общие ценности — жизнь, свободу и международный порядок, основанный на правилах", — пишет глава государства.
Также он отметил, что ожидает плодотворного сотрудничества с правительством Стармера.
"Желаю новому правительству всевозможных успехов как во внутренних делах, так и в укреплении лидерства Великобритании на мировой арене. С нетерпением жду тесной совместной работы по усилению украинско-британского партнерства и восстановлению международного мира и безопасности", — говорит Зеленский.
Напомним, ранее BBC заявило, что лейбористская партия Великобритании выиграла парламентские выборы, и теперь Кир Стармер может заменить Риши Сунака.
В то же время экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже отправился в Великобританию, где уже в скором времени начнет исполнять обязанности посла Украины в Туманном Альбионе.
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