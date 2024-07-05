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Выборы в Великобритании — Зеленский поздравил лейбористов с победой

5 июля 2024 12:12
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Илья Рябинин
редактор
Зеленский поздравил нового премьера Великобритании Стармера с победой
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Julien de Rosa
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал Лейбористскую партию Великобритании с победой на парламентских выборах. На них победил лидер лейбористов, Кир Стармер, который должен стать новым премьер-министром страны.

Об этом он написал в Twitter в пятницу, 5 июля.

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По словам главы государства, Украина и Великобритания были и будут оставаться надежными союзниками.

"Приветствую Кира Стармера и Лейбористскую партию Великобритании с убедительной победой на выборах. Мы продолжим защищать и продвигать наши общие ценности — жизнь, свободу и международный порядок, основанный на правилах", — пишет глава государства.

корь стармер
Кир Стармер во время выступления. Источник: REUTERS/Suzanne Plunkett

Также он отметил, что ожидает плодотворного сотрудничества с правительством Стармера.

"Желаю новому правительству всевозможных успехов как во внутренних делах, так и в укреплении лидерства Великобритании на мировой арене. С нетерпением жду тесной совместной работы по усилению украинско-британского партнерства и восстановлению международного мира и безопасности", — говорит Зеленский.

зеленый Великобритания
Скриншот сообщения Зеленского в Twitter

Напомним, ранее BBC заявило, что лейбористская партия Великобритании выиграла парламентские выборы, и теперь Кир Стармер может заменить Риши Сунака.

В то же время экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже отправился в Великобританию, где уже в скором времени начнет исполнять обязанности посла Украины в Туманном Альбионе.

Владимир Зеленский выборы Украина Великобритания правительство парламент

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