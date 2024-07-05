Разговор Кулебы и Стармера – что обсудили политики

Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: РБК-Украина

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер в пятницу, 5 июля, официально стал новым премьер-министром Великобритании. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже провел с ним телефонный разговор.

Об этом Кулеба сообщил в X.

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"Я только что разговаривал с новоназначенным министром иностранных дел Великобритании Киром Стармером

и поздравил его со вступлением в должность британской дипломатии", — говорится в сообщении.

Кулеба выразил благодарность своему коллеге за подтверждение поддержки Великобританией Украины во всех сферах. Политики обсудили следующие шаги в двусторонних отношениях стран и уделили особое внимание предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.

"Министр иностранных дел принял мое приглашение посетить Украину", — добавил он.

Скриншот поста Кулебы

Напомним, лейбористская партия Кира Стармера выиграла парламентские выборы в Великобритании. А король Чарльз III официально назначил Стармера на должность.

Кроме того, Стармер объявил новый состав британского правительства, в которое вошли сторонники помощи Украине.