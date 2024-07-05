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Кулеба провел телефонный разговор с новым премьером Британии Стармером

5 июля 2024 20:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Разговор Кулебы и Стармера – что обсудили политики
Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер в пятницу, 5 июля, официально стал новым премьер-министром Великобритании. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже провел с ним телефонный разговор.

Об этом Кулеба сообщил в X.

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Кулеба провел разговор со Стармером

"Я только что разговаривал с новоназначенным министром иностранных дел Великобритании Киром Стармером
и поздравил его со вступлением в должность британской дипломатии", — говорится в сообщении.

Кулеба выразил благодарность своему коллеге за подтверждение поддержки Великобританией Украины во всех сферах. Политики обсудили следующие шаги в двусторонних отношениях стран и уделили особое внимание предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.

"Министр иностранных дел принял мое приглашение посетить Украину", — добавил он.

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Скриншот поста Кулебы

Напомним, лейбористская партия Кира Стармера выиграла парламентские выборы в Великобритании. А король Чарльз III официально назначил Стармера на должность.

Кроме того, Стармер объявил новый состав британского правительства, в которое вошли сторонники помощи Украине.

Дмитрий Кулеба Украина Великобритания Кир Стармер

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