Разговор Кулебы и Стармера – что обсудили политики

Кулеба провел телефонный разговор с новым премьером Британии Стармером
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер в пятницу, 5 июля, официально стал новым премьер-министром Великобритании. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже провел с ним телефонный разговор.
Об этом Кулеба сообщил в X.
Кулеба провел разговор со Стармером
"Я только что разговаривал с новоназначенным министром иностранных дел Великобритании Киром Стармером
и поздравил его со вступлением в должность британской дипломатии", — говорится в сообщении.
Кулеба выразил благодарность своему коллеге за подтверждение поддержки Великобританией Украины во всех сферах. Политики обсудили следующие шаги в двусторонних отношениях стран и уделили особое внимание предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.
"Министр иностранных дел принял мое приглашение посетить Украину", — добавил он.
Напомним, лейбористская партия Кира Стармера выиграла парламентские выборы в Великобритании. А король Чарльз III официально назначил Стармера на должность.
Кроме того, Стармер объявил новый состав британского правительства, в которое вошли сторонники помощи Украине.
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