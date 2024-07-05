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У Британії представили новий склад уряду — що відомо про прихильників України

5 липня 2024 19:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Новий прем'єр Британії Стармер оголосив склад уряду - хто увійшов
Новий прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Фото: EPA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер у п'ятницю, 5 липня, офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії. Також сьогодні він оголосив новий склад британського уряду.

Про це Стармер написав в X.

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Так, міністерство закордонних справ Британії очолив Девід Леммі, а міністром оборони став Джон Гілі. Обоє посадовців відвідували Київ у травні та запевнили, що лейбористський уряд буде повністю відданий підтримці України.

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Девід Леммі. Фото: X

Зокрема, Гілі зазначив, що після виборів уряд в Британії зміниться, то рішучість Британії щодо допомоги Україні у протистоянні російській агресії — ні.

"Перед світом стоять величезні виклики, але ми впораємося з ними, використовуючи величезні сильні сторони Великої Британії. Ми об'єднаємо Британію заради нашої безпеки і процвітання вдома", — казав Леммі.

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Джон Гілі. Фото: X

Раніше ми писали, що лейбористська партія Кіра Стармера виграла парламентські вибори у Великій Британії. 

А король Чарльз III офіційно призначив Стармера на посаду.

вибори політики Велика Британія уряд Кір Стармер

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