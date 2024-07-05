Новий прем'єр Британії Стармер оголосив склад уряду - хто увійшов

У Британії представили новий склад уряду — що відомо про прихильників України
Лідер Лейбористської партії Кір Стармер у п'ятницю, 5 липня, офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії. Також сьогодні він оголосив новий склад британського уряду.
Про це Стармер написав в X.
Новий британський уряд
Так, міністерство закордонних справ Британії очолив Девід Леммі, а міністром оборони став Джон Гілі. Обоє посадовців відвідували Київ у травні та запевнили, що лейбористський уряд буде повністю відданий підтримці України.
Зокрема, Гілі зазначив, що після виборів уряд в Британії зміниться, то рішучість Британії щодо допомоги Україні у протистоянні російській агресії — ні.
"Перед світом стоять величезні виклики, але ми впораємося з ними, використовуючи величезні сильні сторони Великої Британії. Ми об'єднаємо Британію заради нашої безпеки і процвітання вдома", — казав Леммі.
Раніше ми писали, що лейбористська партія Кіра Стармера виграла парламентські вибори у Великій Британії.
А король Чарльз III офіційно призначив Стармера на посаду.
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