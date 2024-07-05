Новый премьер Британии Стармер объявил состав правительства – кто вошел

Новый премьер-министр Британии Кир Стармер. Фото: EPA

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер в пятницу, 5 июля, официально стал новым премьер-министром Великобритании. Также сегодня он объявил новый состав британского правительства.

Об этом Стармер написал в X.

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Так, министерство иностранных дел Британии возглавил Дэвид Лемми, а министром обороны стал Джон Гили. Оба чиновника посещали Киев в мае и заверили, что лейбористское правительство будет полностью отдано поддержке Украины.

Дэвид Лэмми. Фото: X

В частности, Гили отметил, что после выборов правительство в Британии изменится, то решительность Британии относительно помощи Украине в противостоянии российской агрессии — нет.

"Перед миром стоят огромные вызовы, но мы справимся с ними, используя огромные сильные стороны Великобритании. Мы объединим Британию ради нашей безопасности и процветания дома", — говорил Лемми.

Джон Гилли. Фото: X

Ранее мы писали, что лейбористская партия Кира Стармера выиграла парламентские выборы в Великобритании.

А король Чарльз III официально назначил Стармера на должность.