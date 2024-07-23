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Кулеба прибыл в Китай и назвал главные темы переговоров

23 июля 2024 17:02
Катерина Османская - Редактор
Визит Кулебы в Китай - министр назвал главные темы переговоров
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba/
Катерина Османская - Редактор

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во вторник, 23 июля, прибыл с визитом в Китай. Он анонсировал пространные, детальные и предметные переговоры с китайским коллегой Ван И о путях справедливого мира.

Об этом Кулеба сообщил в своем Instagram.

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Posted by Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

Визит Кулебы в Китай

"Всем привет из Китая. В развитие контактов лидеров Украины президента Владимира Зеленского и КНР Си Цзиньпина, совершаю первый визит украинского высокопоставленного чиновника в Китай с начала полномасштабной агрессии России против Украины. Это также первый двусторонний визит министра иностранных дел Украины в КНР с 2012 года", — заявил министр.

Кулеба отметил, что впереди обширные, детальные и предметные переговоры с китайским коллегой Ван по путям к справедливому миру. Он подчеркнул, что стороны должны избегать конкуренции мирных планов, и очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями.

"Обсудим и двусторонние отношения. Убежден, что после того, как Украина начала переговоры о вступлении в Евросоюз, Китаю следует взглянуть на отношения с нашим государством через призму своих стратегических отношений с Европой", — добавил глава украинского МИД.

Напомним, в начале июля Кулеба провел телефонный разговор с новым премьером Британии Стармером. Министр выразил благодарность своему коллеге за подтверждение поддержки Великобританией Украины во всех сферах.

Дмитрий Кулеба поездки Китай переговоры война в Украине

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