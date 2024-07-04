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Загроза світового конфлікту — лідери Туреччини та Китаю обговорили війну в Україні

4 липня 2024 18:07
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Ердоган обговорив із Сі Цзіньпіном війну в Україні
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та глава Китаю Сі Цзіньпін. Фото: управління зв'язку Турецької Республіки
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Під час 24-й саміту Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вони обговорили покращення відносини між країнами, війну в Україні та конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це повідомило управління зв'язку Турецької Республіки в Twitter(Х) у четвер, 4 липня.

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Під час візиту до Астани на 24-й саміт Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вони обговорили відносини між Китаєм і Туреччиною, війну в Україні та конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

Під час зустрічі Ердоган заявив, що прагне продовжити кроки для покращення відносин між Туреччиною та Китаєм у всіх сферах, що, за його словами, піде на користь обом країнам.

Він також зазначив, що війна в Україні та конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС можуть мати регіональні та глобальні наслідки. Турецький президент додав, що міжнародне співтовариство повинно вжити ефективних заходів для запобігання цьому.

Позиція Туреччини щодо війни

Хоча Туреччина засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну, вона зберігає нейтральну позицію і час від часу пропонує свій майданчик для мирних переговорів.

Нагадаємо, під час саміту, який проходить у Казахстані, російський диктатор Володимир Путін також зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. 

Сі Цзіньпін назвав Путіна "дорогим другом". А російський диктатор заявив про позитивну динаміку у торгівлі з Китаєм. Сторони "відзначили безперспективність будь-яких форматів щодо врегулювання ситуації в Україні без участі Росії". 

Також ми писали, що Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив бажання, щоб його країна стала посередником у досягненні "справедливого миру" між Україною та Російською Федерацією. Він зазначив, що справедливий мир повинен задовольнити обидві сторони.

Туреччина Ізраїль війна Китай ХАМАС Україна саміт Реджеп Ердоган Сі Цзіньпінь війна в Україні

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