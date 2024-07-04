Эрдоган обсудил с Си Цзиньпином войну в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Китая Си Цзиньпин. Фото: управление связи Турецкой Республики

В ходе 24-го саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с главой Китая Си Цзиньпином. Они обсудили улучшение отношений между странами, войну в Украине и конфликт между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщило управление связи Турецкой Республики в Twitter(Х) в четверг, 4 июля.

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О чем говорили Эрдоган и Си Цзиньпинь

Во время визита в Астану на 24-м саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с главой Китая Си Цзиньпином. Они обсудили отношения между Китаем и Турцией, войну на Украине и конфликт между Израилем и ХАМАС.

В ходе встречи Эрдоган заявил, что стремится продолжить шаги по улучшению отношений между Турцией и Китаем во всех областях, что, по его словам, пойдет на пользу обеим странам.

Он также отметил, что война в Украине и конфликт между Израилем и ХАМАС могут иметь региональные и глобальные последствия. Турецкий президент добавил, что международное сообщество должно принять эффективные меры для предотвращения этого.

Позиция Турции по поводу войны

Хотя Турция осудила полномасштабное вторжение России в Украину, она сохраняет нейтральную позицию и иногда предлагает свою площадку для мирных переговоров.

Напомним, в ходе проходящего в Казахстане саммита российский диктатор Владимир Путин также встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом". А российский диктатор заявил о положительной динамике в торговле с Китаем. Стороны отметили бесперспективность любых форматов по урегулированию ситуации в Украине без участия России.

Также мы писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание, чтобы его страна стала посредником в достижении "справедливого мира" между Украиной и Российской Федерацией. Он отметил, что справедливый мир должен удовлетворить обе стороны.