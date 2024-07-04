Путін на саміті у Казахстані зустрівся з Ердоганом та Сі Цзіньпіном — про що говорили

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: kremlin.ru

Під час саміту Шанхайської організації співробітництва, який проходить у Казахстані, російський диктатор Володимир Путін зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляють ЗМІ.

Читайте також:

Про що Путін говорив з Сі Цзіньпіном

Зокрема, кремлівські видання пишуть, що Сі Цзіньпін назвав Путіна "дорогим другом". А російський диктатор заявив про позитивну динаміку у торгівлі з Китаєм.

Після переговорів Сі Цзіньпін і Путіна речник російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що сторони "відзначили безперспективність будь-яких форматів щодо врегулювання ситуації в Україні без участі Росії".

Переговори Путіна і Ердогана

Також на саміті відбулися переговори Путіна та президента Туреччини Реджепа Ердогана. За словами останнього, Туреччина націлена на доведення обсягу двостороннього товарообігу з Росією до 100 млрд доларів.

Путін під час переговорів заявив, що відносини Росії й Туреччини розвиваються поступово, незважаючи на всі складнощі поточного моменту у світі.

Нагадаєми, за даними джерел видання Politico, кандидат на пост президента США Дональд Трамп хоче швидко закінчити війну в Україні. Для цього він вже веде переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Раніше ми повідомляли, що диктатор Володимир Путін віддав наказ про виробництво і розгортання ядерних ракет малої, а також середньої дальності. Ймовірно, у такий спосіб він намагається впливати на рішення Заходу, зокрема, щодо військової допомоги Україні.