Путін на саміті у Казахстані зустрівся з Ердоганом та Сі Цзіньпіном — про що говорили

Путін у Казахстані зустрівся з Ердоганом і Сі Цзіньпіном — говорили про Україну і не тільки
Під час саміту Шанхайської організації співробітництва, який проходить у Казахстані, російський диктатор Володимир Путін зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Про це повідомляють ЗМІ.
Про що Путін говорив з Сі Цзіньпіном
Зокрема, кремлівські видання пишуть, що Сі Цзіньпін назвав Путіна "дорогим другом". А російський диктатор заявив про позитивну динаміку у торгівлі з Китаєм.
Після переговорів Сі Цзіньпін і Путіна речник російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що сторони "відзначили безперспективність будь-яких форматів щодо врегулювання ситуації в Україні без участі Росії".
Переговори Путіна і Ердогана
Також на саміті відбулися переговори Путіна та президента Туреччини Реджепа Ердогана. За словами останнього, Туреччина націлена на доведення обсягу двостороннього товарообігу з Росією до 100 млрд доларів.
Путін під час переговорів заявив, що відносини Росії й Туреччини розвиваються поступово, незважаючи на всі складнощі поточного моменту у світі.
Нагадаєми, за даними джерел видання Politico, кандидат на пост президента США Дональд Трамп хоче швидко закінчити війну в Україні. Для цього він вже веде переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.
Раніше ми повідомляли, що диктатор Володимир Путін віддав наказ про виробництво і розгортання ядерних ракет малої, а також середньої дальності. Ймовірно, у такий спосіб він намагається впливати на рішення Заходу, зокрема, щодо військової допомоги Україні.
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