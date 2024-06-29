Росія відновлює виробництво ядерних ракет — аналітики ISW пояснили дії Путіна

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про виробництво і розгортання ядерних ракет малої, а також середньої дальності. Ймовірно, у такий спосіб він намагається впливати на рішення Заходу, зокрема, щодо військової допомоги Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Виробництво в РФ ядерних ракет

Путін 28 червня видав наказ щодо створення та розгортання ядерних ракет малої і середньої дальності після виходу США з Договору про ліквідацію таких ракет у 2019 році. Аналітики вважають, що це може бути частиною кампанії Кремля для рефлексивного контролю, спрямованого на вплив на прийняття рішень на Заході на користь Росії.

Диктатор був присутній на засіданні Ради Безпеки РФ, на якому заявив, що Росія пообіцяла дотримуватися положень ДРСМД щодо виробництва або розгортання ракет наземного базування середньої дальності, доки США не порушать ці положення. За його словами, Москва тепер також повинна виробляти та розгортати такі системи.

Штати призупинили свою участь в ДРСМД 1 лютого 2019 року і офіційно вийшли з нього 2 серпня 2019 року через порушення Росією умов договору, зокрема, у справі розробки, випробування та розгортання ракет середньої дальності. У відповідь РФ призупинила свою участь у ДРСМД 2 лютого 2019 року.

Путін особливо згадав про два двосторонні військові навчання США в 2024 році: одне з Філіппінами на Північному Лусоні 11 квітня та інше з Данією поблизу острова Борнхольм 3-5 травня.

В обох цих навчаннях брали участь пускова установка середньої дальності Typhon, яка може запускати ракети SM-6 і Tomahawk.

"Ракети SM-6 мають максимальну дальність 370 кілометрів, тоді як "Томагавки" мають максимальну дальність близько 2500 кілометрів. Представники США не уточнили, які ракети, якщо такі були, могли бути задіяні в обох навчаннях", — йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що Путін, ймовірно, використовує ці навчання як "цапа-відбувайла" для своєї ширшої кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на те, щоб перешкодити західній військовій допомозі Україні.

Загроза для Росії з місць проведення навчань

У цих навчаннях США та їхніх партнерів брали участь пускові установки, які можуть запускати ракети, що становлять потенційну загрозу для Росії з місць проведення навчань. Острів Борнгольм знаходиться приблизно за 300 кілометрів від західного узбережжя Калінінградської області і приблизно за 1400 кілометрів від Москви.

Шостий флот США підкреслив, що навчання на острові включали транспортування пускової установки "Тайфун" з суші на берег у рамках репетиції захисту конвою. Це свідчить про можливе використання зброї меншої дальності під час навчань.

Також найближчий до Філіппін російський прикордонний район, розташований на південний захід від Владивостока, знаходиться приблизно за 2800 кілометрів від Північного Лусона, що виходить за межі досяжності ракет типу "Томагавк".

В ISW наголосили, що заява Путіна пролунала після того, як КНР із запізненням засудила навчання США в Північному Лусоні 30 травня. За словами аналітиків, Путін, ймовірно, хоче зайняти вигідну позицію перед КНР, Північною Кореєю і В'єтнамом, оскільки він намагається створити коаліцію держав на підтримку нової "євразійської архітектури безпеки".

"Кремль посилається на страх ядерної конфронтації між Росією і Заходом протягом усього свого повномасштабного вторгнення, щоб підштовхнути Захід до самоусунення від надання Україні озброєння, необхідного для підтримки її оборони від російських військ", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, Росія хоче відновити виробництво ракет середньої та малої дальності. А потім у Кремлі будуть визначатися, де саме розміщувати їх, нібито з метою захисту.

Також очільник РНБО Олександр Литвиненко наголосив, що Путін може застосувати тактичну ядерну зброю. Це станеться, якщо війська загарбників почнуть зазнавати поразки в Україні.