Россия возобновляет производство ядерных ракет — аналитики ISW объяснили действия Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о производстве и развертывании ядерных ракет малой, а также средней дальности. Вероятно, таким образом он пытается влиять на решение Запада, в частности, по военной помощи Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Путин 28 июня выдал приказ о создании и развертывании ядерных ракет малой и средней дальности после выхода США из Договора о ликвидации таких ракет в 2019 году. Аналитики считают, что это может быть частью кампании Кремля для рефлексивного контроля, направленного на влияние на принятие решений на Западе в пользу России.

Диктатор присутствовал на заседании Совета Безопасности РФ, на котором заявил, что Россия пообещала соблюдать положения ДРСМД по производству или развертыванию ракет наземного базирования средней дальности, пока США не нарушат эти положения. По его словам, Москва теперь также должна производить и развертывать такие системы.

Штаты приостановили свое участие в ДРСМД 1 февраля 2019 года и официально вышли из него 2 августа 2019 года из-за нарушения Россией условий договора, в частности, по разработке, испытанию и развертыванию ракет средней дальности. В ответ РФ приостановила свое участие в ДРСМД 2 февраля 2019 года.

Путин особо упомянул о двух двусторонних военных учениях США в 2024 году: одно с Филиппинами на Северном Лусоне 11 апреля и другое с Данией вблизи острова Борнхольм 3-5 мая.

В обоих учениях участвовали пусковая установка средней дальности Typhon, которая может запускать ракеты SM-6 и Tomahawk.

"Ракеты SM-6 имеют максимальную дальность 370 километров, тогда как "Томагавки" имеют максимальную дальность около 2500 километров. Представители США не уточнили, какие ракеты, если таковые были, могли быть задействованы в обоих учениях", — говорится в отчете.

Аналитики считают, что Путин, вероятно, использует эти учения как "козла отпущения" для своей более широкой кампании рефлексивного контроля, направленной на то, чтобы помешать западной военной помощи Украине.

Угроза для России с мест проведения учений

В этих учениях США и их партнеров участвовали пусковые установки, которые могут запускать ракеты, представляющие потенциальную угрозу для России из мест проведения учений. Остров Борнхольм находится примерно в 300 километрах от западного побережья Калининградской области и примерно в 1400 километрах от Москвы.

Шестой флот США подчеркнул, что учения на острове включали транспортировку пусковой установки "Тайфун" с суши на берег в рамках репетиции защиты конвоя. Это свидетельствует о возможном использовании оружия меньшей дальности во время учений.

Также ближайший к Филиппинам российский пограничный район, расположенный к юго-западу от Владивостока, находится примерно в 2800 километрах от Северного Лусона, что выходит за пределы досягаемости ракет типа "Томагавк".

В ISW отметили, что заявление Путина прозвучало после того, как КНР с опозданием осудила учения США в Северном Лусоне 30 мая. По словам аналитиков, Путин, вероятно, хочет занять выгодную позицию перед КНР, Северной Кореей и Вьетнамом, поскольку он пытается создать коалицию государств в поддержку новой "евразийской архитектуры безопасности".

"Кремль ссылается на страх ядерной конфронтации между Россией и Западом на протяжении всего своего полномасштабного вторжения, чтобы подтолкнуть Запад к самоустранению от предоставления Украине вооружения, необходимого для поддержания ее обороны от российских войск", — говорится в отчете.

Напомним, Россия хочет возобновить производство ракет средней и малой дальности. А потом в Кремле будут определяться, где именно размещать их, якобы с целью защиты.

Также глава СНБО Александр Литвиненко подчеркнул, что Путин может применить тактическое ядерное оружие. Это произойдет, если войска захватчиков начнут терпеть поражение в Украине.