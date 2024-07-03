Якщо Трамп переможе на презижентських виборах, то варто очікувати угоди з Москвою про закінчення війни в Україні — Politico

У разі перемоги на виборах Трамп реформує НАТО і почне переговори з Путіним — Politico
У разі перемоги на президентських виборах Дональд Трамп може відмовитися від розширення НАТО на сході Європи, тобто поставить хрест на вступі до Альянсу України і Грузії. Також, ймовірно, політик почне переговори з Путіним про закінчення війни в Україні на умовах невигідних Києву.
Про це пише американське видання Politico, посилаючись на колишніх офіційних осіб та експертів.
Трампівська "радикальна переорієнтація" НАТО
Якщо Трамп стане лідером Сполучених Штатів, то США навряд чи вийдуть з НАТО. Але політик може провести "радикальну переорієнтацію" військового блоку, тобто скоротити роль США у сфері безпеки. За таких обставин Україні не варто розраховувати на вступ до НАТО.
"Швидке вирішення двох із половиною років українського конфлікту також, ймовірно, зіграє ключову роль у планах Трампа щодо НАТО. У рамках плану щодо України, про який раніше не повідомлялося, ймовірний кандидат від Республіканської партії обмірковує угоду, в рамках якої НАТО зобов’язується не розширюватися на схід — зокрема, на Україну і Грузію — і веде переговори з президентом Росії Володимиром Путіним про те, яку частину української території Москва може залишити собі", — пише Politico.
Іншою частиною нового плану Трампа є так звана "дворівнева система НАТО". Ця ідея, яку вперше запропонував інший колишній чиновник адміністрації Трампа, генерал-лейтенант армії у відставці Кіт Келлог, означає, що країни-члени, які ще не досягли цільового показника витрат на оборону в 2% ВВП, "не будуть користуватися оборонною щедрістю і гарантії безпеки Сполучених Штатів". Про це сказав один із експертів із нацбезпеки, який підтримує Трампа.
Нагадаємо, понад половина виборців-респондентів у США вважають, що президента Джо Байдена потрібно замінити як кандидата від Демократичної партії. Такі думки пролунали після його виступу на дебатах з Дональдом Трампом.
Раніше ми повідомляли, що після провалу Байдена на дебатах акції Trump Media зросли на майже на 13%.
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