Якщо Трамп переможе на презижентських виборах, то варто очікувати угоди з Москвою про закінчення війни в Україні — Politico

Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: Joe Camporeale/USA TODAY Sports/Reuters

У разі перемоги на президентських виборах Дональд Трамп може відмовитися від розширення НАТО на сході Європи, тобто поставить хрест на вступі до Альянсу України і Грузії. Також, ймовірно, політик почне переговори з Путіним про закінчення війни в Україні на умовах невигідних Києву.

Про це пише американське видання Politico, посилаючись на колишніх офіційних осіб та експертів.

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Трампівська "радикальна переорієнтація" НАТО

Якщо Трамп стане лідером Сполучених Штатів, то США навряд чи вийдуть з НАТО. Але політик може провести "радикальну переорієнтацію" військового блоку, тобто скоротити роль США у сфері безпеки. За таких обставин Україні не варто розраховувати на вступ до НАТО.

"Швидке вирішення двох із половиною років українського конфлікту також, ймовірно, зіграє ключову роль у планах Трампа щодо НАТО. У рамках плану щодо України, про який раніше не повідомлялося, ймовірний кандидат від Республіканської партії обмірковує угоду, в рамках якої НАТО зобов’язується не розширюватися на схід — зокрема, на Україну і Грузію — і веде переговори з президентом Росії Володимиром Путіним про те, яку частину української території Москва може залишити собі", — пише Politico.

Іншою частиною нового плану Трампа є так звана "дворівнева система НАТО". Ця ідея, яку вперше запропонував інший колишній чиновник адміністрації Трампа, генерал-лейтенант армії у відставці Кіт Келлог, означає, що країни-члени, які ще не досягли цільового показника витрат на оборону в 2% ВВП, "не будуть користуватися оборонною щедрістю і гарантії безпеки Сполучених Штатів". Про це сказав один із експертів із нацбезпеки, який підтримує Трампа.

Нагадаємо, понад половина виборців-респондентів у США вважають, що президента Джо Байдена потрібно замінити як кандидата від Демократичної партії. Такі думки пролунали після його виступу на дебатах з Дональдом Трампом.

Раніше ми повідомляли, що після провалу Байдена на дебатах акції Trump Media зросли на майже на 13%.