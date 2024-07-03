Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У разі перемоги на виборах Трамп реформує НАТО і почне переговори з Путіним — Politico arrow

У разі перемоги на виборах Трамп реформує НАТО і почне переговори з Путіним — Politico

3 липня 2024 02:37
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Якщо Трамп переможе на презижентських виборах, то варто очікувати угоди з Москвою про закінчення війни в Україні — Politico
Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: Joe Camporeale/USA TODAY Sports/Reuters
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У разі перемоги на президентських виборах Дональд Трамп може відмовитися від розширення НАТО на сході Європи, тобто поставить хрест на вступі до Альянсу України і Грузії. Також, ймовірно, політик почне переговори з Путіним про закінчення війни в Україні на умовах невигідних Києву.  

Про це пише американське видання Politico, посилаючись на колишніх офіційних осіб та експертів. 

Читайте також:

Трампівська "радикальна переорієнтація" НАТО

Якщо Трамп стане лідером Сполучених Штатів, то США навряд чи вийдуть з НАТО. Але політик може провести "радикальну переорієнтацію" військового блоку, тобто скоротити роль США у сфері безпеки. За таких обставин Україні не варто розраховувати на вступ до НАТО. 

"Швидке вирішення двох із половиною років українського конфлікту також, ймовірно, зіграє ключову роль у планах Трампа щодо НАТО. У рамках плану щодо України, про який раніше не повідомлялося, ймовірний кандидат від Республіканської партії обмірковує угоду, в рамках якої НАТО зобов’язується не розширюватися на схід — зокрема, на Україну і Грузію — і веде переговори з президентом Росії Володимиром Путіним про те, яку частину української території Москва може залишити собі", — пише Politico.

Іншою частиною нового плану Трампа є так звана "дворівнева система НАТО". Ця ідея, яку вперше запропонував інший колишній чиновник адміністрації Трампа, генерал-лейтенант армії у відставці Кіт Келлог, означає, що країни-члени, які ще не досягли цільового показника витрат на оборону в 2% ВВП, "не будуть користуватися оборонною щедрістю і гарантії безпеки Сполучених Штатів". Про це сказав один із експертів із нацбезпеки, який підтримує Трампа.

Нагадаємо, понад половина виборців-респондентів у США вважають, що президента Джо Байдена потрібно замінити як кандидата від Демократичної партії. Такі думки пролунали після його виступу на дебатах з Дональдом Трампом.

Раніше ми повідомляли, що після провалу Байдена на дебатах акції Trump Media зросли на майже на 13%. 

США війна володимир путін НАТО Дональд Трамп Україна перегони окупація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони