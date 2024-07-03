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В случае победы на выборах Трамп реформирует НАТО и начнет переговоры с Путиным — Politico

3 июля 2024 02:37
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Если Трамп победит на президентских выборах, то следует ожидать соглашения с Москвой об окончании войны в Украине — Politico
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: Joe Camporeale/USA TODAY Sports/Reuters
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В случае победы на президентских выборах Дональд Трамп может отказаться от расширения НАТО на востоке Европы, то есть поставит крест на вступлении в Альянс Украины и Грузии. Также, по всей видимости, политик начнет переговоры с Путиным об окончании войны в Украине на условиях невыгодных Киеву.

Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на бывших официальных лиц и экспертов.

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Трамповская "радикальная переориентация" НАТО

Если Трамп станет лидером Соединенных Штатов, США вряд ли выйдут из НАТО. Но политик может провести "радикальную переориентацию" военного блока, то есть сократить роль США в сфере безопасности. В этом случае Украине не стоит рассчитывать на вступление в НАТО.

"Быстрое решение украинского конфликта также, вероятно, сыграет ключевую роль в планах Трампа относительно НАТО. В рамках плана по Украине, о котором ранее не сообщалось, вероятный кандидат от Республиканской партии обдумывает соглашение, в рамках которого НАТО обязуется не расширяться на восток — в частности, на Украину и Грузию — и ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным о том, какую часть украинской территории Москва может оставить себе", — пишет Politico.

Другой частью нового плана Трампа является так называемая "двухуровневая система НАТО". Эта идея, которую впервые предложил бывший высокопоставленный чиновник администрации Трампа, генерал-лейтенант армии в отставке Кит Келлог, означает, что страны-члены, еще не достигшие целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП, "не будут пользоваться оборонной щедростью и гарантией безопасности Соединенных Штатов". Об этом сказал один из экспертов по нацбезопасности, поддерживающий Трампа.

Напомним, более половины избирателей-респондентов в США считают, что президента Джо Байдена следует заменить как кандидата от Демократической партии. Такие мысли прозвучали после его выступления на дебатах с Дональдом Трампом.

Ранее мы сообщали, что после провала Байдена на дебатах акции Trump Media выросли почти на 13%.

США война владимир путин НАТО Дональд Трамп Украина гонки оккупация

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