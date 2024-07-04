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Путин в Казахстане встретился с Эрдоганом и Си Цзиньпином — говорили об Украине и не только

4 июля 2024 02:17
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Путин на саммите в Казахстане встретился с Эрдоганом и Си Цзиньпином – о чем говорили
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, который сейчас проходит в Казахстане, российский диктатор Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщают СМИ.

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В частности, кремлевские издания пишут, что Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом". А российский диктатор заявил о положительной динамике в торговле с Китаем.

После переговоров Си Цзиньпина и Путина спикер российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что стороны "отметили бесперспективность любых форматов по урегулированию ситуации в Украине без участия России".

Переговоры Путина и Эрдогана

Также на саммите прошли переговоры Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. По словам последнего, Турция нацелена на доведение объема двустороннего товарооборота с Россией до 100 млрд долларов.

Путин на переговорах заявил, что отношения России и Турции развиваются постепенно, несмотря на все сложности текущего момента в мире.

Напомним, по данным источников издания Politico, кандидат на пост президента США Дональд Трамп хочет быстро закончить войну в Украине. С этой целью он уже ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее мы сообщали, что диктатор Владимир Путин отдал приказ о производстве и развертывании ядерных ракет малой, а также средней дальности. Вероятно, таким образом он пытается влиять на решение Запада, в частности, по военной помощи Украине.

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