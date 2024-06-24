Си Цзиньпин заявил, что Китай ищет собственный способ урегулирования "кризиса в Украине"

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Пекине, что Китай стремится найти свой путь для урегулирования "кризиса в Украине". Он добавил, что его страна стремится содействовать мирным переговорам.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Китая в понедельник, 24 июня.

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Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая относительно "кризиса в Украине" заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию. Он выразил убеждение в необходимости приложения усилий по предотвращению эскалации конфликта, снижению напряженности и созданию условий для мирных переговоров.

"Китай готов и дальше играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса в Украине" своим собственным способом и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса и построению эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", — заявил Си Цзиньпин.

Также он заявил, что критика со стороны других стран по "обычной торговле" с Россией является попыткой дискредитировать Китай.

Отметим, что Китай и Россия объявили о "безграничном" партнерстве всего за несколько дней до того, как Владимир Путин решил напасть на Украину. Пекин заявляет, что придерживается нейтралитета и не снабжает Москву оружием или боеприпасами.

Также следует добавить, что Китай не присутствовал на Саммите мира в Швейцарии.