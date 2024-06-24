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Сі Цзіньпін заявив, що Китай буде шукати власний спосіб для вирішення "кризи в Україні"

24 червня 2024 22:00
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Сі Цзіньпін заявив, що Китай шукає власний спосіб врегулювання "кризи в Україні"
Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Пекіні, що Китай прагне знайти свій власний шлях для врегулювання "кризи в Україні". Він додав, що його країна прагне сприяти мирним переговорам.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Китаю у понеділок, 24 червня.

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Сі Цзіньпін підкреслив, що позиція Китаю щодо "кризи в Україні" полягає у сприянні мирним переговорам і політичному врегулюванню. Він висловив переконання у необхідності докладання зусиль для запобігання ескалації конфлікту, зниження напруженості та створення умов для мирних перемовин.

"Китай готовий і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні "кризи в Україні" у свій власний спосіб та підтримує всі зусилля, які сприяють мирному вирішенню кризи й побудові ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки", — заявив Сі Цзіньпін.

Також він заявив, що критика з боку інших країн щодо "звичайної торгівлі" з Росією є спробою дискредитувати Китай.

Зазначимо, що Китай і Росія оголосили про "безмежне" партнерство всього за кілька днів до того, як Володимир Путін вирішив напасти на Україну. Пекін заявляє, що дотримується нейтралітету і не постачає Москві зброю чи боєприпаси.

Також варто додати, що Китай не був присутній на Саміті миру у Швейцарії.

росія
війна
Китай
Україна
Анджей Дуда
Сі Цзіньпінь
війна в Україні

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