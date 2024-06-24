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Кордони незмінні — Дуда у Пекіні обговорив із Сі завершення війни в Україні

24 червня 2024 20:36
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Дуда та Сі Цзіньпінь обговорили завершення війни в Україні
Президент Польщі Анджей Дуда та голова КНР Сі Цзіньпін. Фото: PAP
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У понеділок, 24 червня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Пекіна висловив сподівання, що Китай допоможе знайти рішення для миру в Україні. 

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Польський президент зазначив, що під час зустрічі обговорив із головою КНР Сі Цзіньпіном війну в Україні та наслідки, які вона спричиняє економічному проєкту "Один пояс, однин шлях".

"Я виклав нашу точку зору на безпекову ситуацію в Європі та світі, перш за все в нашій частині Європи. Я сподіваюся, що Китай підтримає зусилля, спрямовані на мирне припинення війни, яку Росія веде в Україні", — сказав Дуда.

Він додав, що будь-який такий мир має поважати міжнародне право та міжнародно визнані кордони України.

У свою чергу Сі заявив, що Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне припинення війни в Україні, і що Китай продовжуватиме відігравати важливу роль у пошуку політичного рішення закінчення війни.

Зазначимо, що Китай і Росія оголосили про "безмежне" партнерство всього за кілька днів до того, як Володимир Путін вирішив напасти на Україну. Пекін заявляє, що дотримується нейтралітету і не постачає Москві зброю чи боєприпаси.

Також варто додати, що Китай не був присутній на Саміті миру у Швейцарії.

Польща
війна
Китай
переговори
Україна
Анджей Дуда
Сі Цзіньпінь
війна в Україні

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