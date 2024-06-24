Дуда и Си Цзиньпинь обсудили завершение войны в Украине

Президент Польши Анджей Дуда и глава КНР Си Цзиньпин. Фото: PAP

В понедельник, 24 июня, президент Польши Анджей Дуда во время визита в Пекин выразил надежду, что Китай поможет найти решение для мира в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Польский президент отметил, что во время встречи обсудил с главой КНР Си Цзиньпином войну в Украине и последствия, которые она влечет за собой для экономического проекта "Один пояс, один путь".

"Я изложил нашу точку зрения на ситуацию безопасности в Европе и мире, прежде всего в нашей части Европы. Я надеюсь, что Китай поддержит усилия, направленные на мирное прекращение войны, которую Россия ведет в Украине", — сказал Дуда.

Он добавил, что любой мир должен уважать международное право и международно признанные границы Украины.

В свою очередь, Си заявил, что Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное прекращение войны в Украине, и что Китай будет продолжать играть важную роль в поиске политического разрешения завершения войны.

Отметим, что Китай и Россия объявили о "безграничном партнерстве" всего за несколько дней до того, как Владимир Путин решил напасть на Украину. Пекин заявляет, что придерживается нейтралитета и не снабжает Москву оружием или боеприпасами .

Также следует добавить, что Китай не присутствовал на Саммите мира в Швейцарии.