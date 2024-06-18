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У МЗС Китаю гостро відреагували на звинувачення у війні від НАТО

18 червня 2024 16:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
НАТО звинуватив Китай у триваючій війні в України - там відреагували
Голова МЗС Китаю Лінь Цзянь. Фото: відкриті джерела
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звинуватив Китай у "поглибленні конфлікту" в Україні через підтримку Росії. Натомість в Пекіні закликали Альянс припинити такі звинувачення.

Про це пише El Mundo у вівторок, 18 червня.

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"Ми закликаємо припинити звинувачувати і сіяти розбрат, не підливати масла у вогонь і зробити щось конкретне для політичного вирішення кризи", — наголосив голова МЗС Китаю Лінь Цзянь.

Також представник Пекіну вважає, що Альянсу "варто зайнятися самоаналізом, а не довільними наклепами та нападками на Китай".

Нагадаємо, напередодні Саміту миру у Швейцарії Китай в ООН закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному". Таку пропозицію озвучили під час засідання Ради Безпеки ООН, скликаному на вимогу Росії.

Також під час конференції китайський журналіст поставив провокативне запитання Президенту України Володимиру Зеленському. Він запитав, чи Пекін є другом Києва, чи ворогом.

Китай
Єнс Столтенберг
НАТО
війна в Україні
Росія
відносини

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