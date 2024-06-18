НАТО обвинил Китай в продолжающейся войне в Украине - там отреагировали

Глава МИД Китая Линь Цзянь. Фото: открытые источники

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай в "углублении конфликта" в Украине из-за поддержки России. В ответ на это в Пекине призвали Альянс прекратить такие обвинения.

Об этом пишет El Mundo во вторник, 18 июня.

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"Мы призываем прекратить обвинять и сеять раздор, не подливать масла в огонь и сделать что-то конкретное для политического разрешения кризиса", — подчеркнул глава МИД Китая Линь Цзянь.

Также представитель Пекина считает, что Альянсу "следует заняться самоанализом, а не произвольными клеветой и нападками на Китай".

Напомним, в преддверии Саммита мира в Швейцарии Китай в ООН призвал Украину и Россию "пойти навстречу друг другу". Такое предложение озвучили на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по требованию России.

Также во время конференции китайский журналист задал провокационный вопрос Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он спросил, является ли Пекин другом Киева, или врагом.