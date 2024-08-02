Китайско-бразильский план завершения войны в Украине имеет положительную реакцию в 110 странах.

Стало известно, сколько государств поддерживают мирный план по Украине от Китая и Бразилии
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что китайско-бразильский план по завершению войны России против Украины получил "положительную реакцию" более чем в 110 странах мира. Заявление обнародовано 1 августа после поездки специального представителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя в Бразилию.
Об этом сообщает МИД Китая.
"Мирный план" завершения войны в Украине от Китая и Бразилии
"Китай и Бразилия совместно обнародовали "консенсус из шести пунктов" о содействии политическому решению украинского кризиса, на который положительно отреагировали более 110 стран. Китай готов и дальше усиливать коммуникацию и координацию с Бразилией для совместного продвижения окончательного политического решения украинского кризиса", — говорится в заявлении.
В начале мая состоялась серия визитов Ли Хуэя в страны так называемого Глобального Юга. По результатам поездок Китай подготовил новый "мирный" план, состоящий из шести пунктов. Эти так называемые мирные инициативы предполагают следующее:
- придерживаться "трех принципов" для охлаждения ситуации: остановка военных действий, необострение конфликта и нераспространение его на новые территории;
- признание того факта, что диалог и переговоры — единственно возможный способ разрешения кризиса;
- стороны конфликта должны избегать нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта, а также уважать основные права военнопленных;
- противодействовать использованию ядерного, биологического и химического оружия, предотвращать распространение ядерного оружия и избегать ядерных кризисов;
- противодействовать вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты;
- совместно поддерживать международное сотрудничество в энергетике, финансах, торговле зерном, транспорте и т.д., совместно поддерживать безопасность ключевой инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы, энергетические объекты и подводные оптические кабели, а также обеспечивать стабильность глобальной системы снабжения.
Ранее Китай предлагал план по 12 пунктам, в частности из нового исчезло положение об уважении к территориальной целостности "всех стран".
Напомним, в июле министр иностранных дел Дмитрий Кулеба находился с визитом в Китае. Он анонсировал пространные, подробные и предметные переговоры с китайским коллегой Ван И относительно путей к справедливому миру.
Народный депутат Олег Дунда заявил, что Китай не просто так пригласил Дмитрия Кулебу. Это свидетельствует о намерениях КНР найти самый быстрый путь для окончания войны в Украине, потому что он в нем заинтересован.
Также мы писали о том, что Кулеба в Китае заявил, что Украина открыта для переговоров с Россией.
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