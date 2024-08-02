Китайско-бразильский план завершения войны в Украине имеет положительную реакцию в 110 странах.

Представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Фото: AP

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что китайско-бразильский план по завершению войны России против Украины получил "положительную реакцию" более чем в 110 странах мира. Заявление обнародовано 1 августа после поездки специального представителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя в Бразилию.

Об этом сообщает МИД Китая.

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"Китай и Бразилия совместно обнародовали "консенсус из шести пунктов" о содействии политическому решению украинского кризиса, на который положительно отреагировали более 110 стран. Китай готов и дальше усиливать коммуникацию и координацию с Бразилией для совместного продвижения окончательного политического решения украинского кризиса", — говорится в заявлении.

В начале мая состоялась серия визитов Ли Хуэя в страны так называемого Глобального Юга. По результатам поездок Китай подготовил новый "мирный" план, состоящий из шести пунктов. Эти так называемые мирные инициативы предполагают следующее:

придерживаться "трех принципов" для охлаждения ситуации: остановка военных действий, необострение конфликта и нераспространение его на новые территории;

признание того факта, что диалог и переговоры — единственно возможный способ разрешения кризиса;

стороны конфликта должны избегать нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта, а также уважать основные права военнопленных;

противодействовать использованию ядерного, биологического и химического оружия, предотвращать распространение ядерного оружия и избегать ядерных кризисов;

противодействовать вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты;

совместно поддерживать международное сотрудничество в энергетике, финансах, торговле зерном, транспорте и т.д., совместно поддерживать безопасность ключевой инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы, энергетические объекты и подводные оптические кабели, а также обеспечивать стабильность глобальной системы снабжения.

Ранее Китай предлагал план по 12 пунктам, в частности из нового исчезло положение об уважении к территориальной целостности "всех стран".

Напомним, в июле министр иностранных дел Дмитрий Кулеба находился с визитом в Китае. Он анонсировал пространные, подробные и предметные переговоры с китайским коллегой Ван И относительно путей к справедливому миру.

Народный депутат Олег Дунда заявил, что Китай не просто так пригласил Дмитрия Кулебу. Это свидетельствует о намерениях КНР найти самый быстрый путь для окончания войны в Украине, потому что он в нем заинтересован.

Также мы писали о том, что Кулеба в Китае заявил, что Украина открыта для переговоров с Россией.