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Поставка нефти Россией по морю рекордно упала — таких низких показателей не было уже год

4 августа 2024 04:56
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Россия значительно снизила поставки нефти своим заказчикам из морских портов
Нефть в ведре. Иллюстративное фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Российский экспорт сырой нефти из ключевых западных портов в июле упал до 19-месячного минимума, что повлекло за собой общее снижение потоков морской нефти во всем мире. В прошлом месяце глобальные поставки упали примерно на 586 тысяч баррелей в день.

Об этом свидетельствуют данные отслеживания танкеров, собранных и опубликованных 3 августа, в субботу издание Bloomberg.

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По данным аналитиков редакции, общий поток в Китай упал более чем на 1,4 миллиона баррелей в день, что является самым наблюдаемым падением в этом году, хотя цифры могут измениться.

Увеличение ведущих экспортеров Саудовской Аравии и США помогло компенсировать меньше поставок из России, Бразилии, Венесуэлы и Катара.

Снабжение нефти Россией морем рекордно упало — таких низких показателей не было уже год - фото 1
Уровень поставки нефти разными странами ежедневно. Данные: Bloomberg

Российский экспорт – главным образом флагманского сорта Urals – из балтийских портов Приморск и Усть-Луга, а также Новороссийска на Черном море, в прошлом месяце упал почти до 1,8 миллиона баррелей в день. Это по сравнению с 2,2 миллиона, зафиксированными в июне.

Отдельный анализ на этой неделе показал, что общий экспорт сырой нефти морем страны является самым низким почти за год, а поставки из балтийских портов – самыми низкими с декабря 2022 года.

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