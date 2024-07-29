Словаччина погрожує припиненням постачання дизельного пального в Україну

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Robert Fico via Facebook/via REUTERS

У Словаччині заявили, що готові припинити постачання дизельного пального в Україну. Це станеться у випадку, якщо Київ не розблокує транзит російської нафти.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає Dennik N у понеділок, 29 липня.

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Фіцо наголосив, що йдеться про призупинення постачання ресурсу словацькою компанією Slovnaft. За його словами, частка обсягу постачання країни становить 10% від загального обсягу споживання дизельного пального в Україні.

Словацький прем'єр каже, що нещодавно обговорював це питання з послом України Мирославом Кастраном і висловив думку, що ЄС має розглянути "різні формати співпраці з Росією", щоб забезпечити себе сировиною.

Братислава припинила отримувати російський газ через трубопровід "Дружба" після того, як Київ запровадив санкції проти компанії "Лукойлу".

"Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлено найближчим часом, Slovnaft не продовжуватиме постачати в Україну дизельне пальне", — каже Фіцо.

Нагадаємо, Президент Словаччини Пітер Пеллегріні та міністр оборони Роберт Каліняк погрожують Україні через припинення транзиту нафти "Лукойл" через трубопровід "Дружба". Обіцяють застосувати заходи, якщо ситуація не буде виправлена.

Також в Угорщині та Словаччині можуть зрости ціни на пальне на АЗС. Проте в них не повинні виникнути проблеми з дефіцитом пального після заборони транзиту нафти "Лукойла" через Україну до Східної Європи.