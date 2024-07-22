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В Угорщині та Словаччині ймовірно подорожчає пальне — як до цього причетна Україна

22 липня 2024 20:40
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Угорщині та Словаччину загрожує подорожчання пального — яка причина
Дівчина заправляє авто. Фото: wko
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В Угорщині та Словаччині можливо зросте ціни на паливо на АЗС. Проте в них не повинні виникнути проблеми з дефіцитом пального після заборони транзиту нафти "Лукойла" через Україну до Східної Європи.

Про це повідомило агентство Bloomberg у понеділок, 22 липня.

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Відомо, що ці дві країни мають намір обговорити ризики цього рішення для своїх економік на зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу, що відбудеться в Брюсселі. Місяць тому Київ ужив заходів, посиливши санкції проти ПАТ "Лукойл", фактично заборонивши компанії використовувати територію України як транзитний маршрут для своєї нафти.

Хоча Угорщина і Словаччина, ймовірно, не відчують дефіциту пального завдяки альтернативним шляхам, зокрема через Хорватію, високі ціни на бензин можуть ще більше підвищитися. Також це може загрожувати надходженням до бюджету Угорщини від спеціального податку на російську нафту для компанії Mol, що був розширений на початку місяця для покриття фіскальних прогалин.

Словаччина також зазнала негативного впливу, оскільки основний нафтопереробний завод країни контролюється угорською компанією Mol. Угорщина і Словаччина разом отримують від компанії "Лукойл" приблизно 4,5 мільйона тонн нафти щороку.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підкреслив, що необхідно швидко знайти рішення, щоб уникнути економічних збитків у середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, депутати Європарламенту виступають за позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС. Причиною цього стали візити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії та Китаю.

Також ми писали, що міністри закордонних справ ЄС планують бойкотувати саміт в Угорщині на час її головування в Раді ЄС через незгоду з політикою прем'єр-міністра Віктора Орбана. Замість цього вони влаштують "формальну" раду із закордонних справ того ж дня, що і саміт.

бензин Угорщина Словаччина Україна АЗС паливо

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