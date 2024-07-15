ЄС бойкотує саміт в Угорщині через політику Орбана — що відомо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: shutterstock.com

Міністри закордонних справ ЄС планують бойкотувати саміт в Угорщині на час її головування в Раді ЄС через незгоду з політикою прем'єр-міністра Віктора Орбана. Замість цього вони влаштують "формальну" раду із закордонних справ того ж дня, що і саміт.

Про це повідомило видання Politiсo у понеділок, 15 липня.

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Бойкот саміту Угорщини з питань закордонних справ

Невдоволення обструкцією Віктора Орбана у зовнішній політиці ЄС, що зростає, може призвести до бойкоту саміту Угорщини з питань закордонних справ наступного місяця.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу планують провести власний саміт із закордонних справ у серпні замість поїздки до Будапешта на захід прем’єр-міністра Орбана.

Угорщина, яка головує в Раді ЄС, планує провести саміт у Будапешті 28-29 серпня. Це було б чудовою можливістю для Орбана впливати на зовнішню політику блоку та для його міністра закордонних справ Петера Сіярто опинитися в центрі уваги.

Проте після численних випадків, коли Орбан перешкоджав наданню допомоги Україні та здійснював візити до лідера Росії Володимира Путіна і лідера КНР Сі Цзіньпіна без узгодження з іншими національними лідерами ЄС, багато міністрів закордонних справ прагнуть уникнути участі у тому, що вони вважають черговим пропагандистським шоу Орбана.

За словами трьох дипломатів ЄС, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель скличе міністрів на "формальну" раду із закордонних справ одночасно із самітом Орбана. Це сталося після того, як представник Угорщини в ЄС Балінт Одор зазнав жорсткої критики з боку своїх колег на одній із зустрічей.

"Якщо цього ж дня відбудеться офіційна рада із закордонних справ, організована високим представником Боррелем, міністри не зможуть поїхати до Будапешта", — сказав один із дипломатів.

Інший додав, що, бойкотуючи зустріч у Будапешті, інші міністри закордонних справ хочуть "надіслати чіткий сигнал, що Угорщина не виступає від імені ЄС".

Ми повідомляли, що міністерка з питань Європи уряду Швеції Джессіка Росвалл заявила, що її країна разом із низкою інших не буде відправляти своїх міністрів на засідання, які організовує Угорщина на час свого головування в Раді Європейського Союзу.

Таким чином держави протестують проти перемовин угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним.