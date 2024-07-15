ЕС бойкотирует саммит в Венгрии из-за политики Орбана— что известно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: shutterstock.com

Министры иностранных дел ЕС планируют бойкотировать саммит в Венгрии на время ее председательства в Совете ЕС по несогласию с политикой премьер-министра Виктора Орбана. Вместо этого они устроят "формальный" совет по иностранным делам того же дня, что и саммит.

Об этом сообщило издание Politiсo в понедельник, 15 июля.

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Бойкот саммита Венгрии по иностранным делам

Растущее недовольство обструкцией Виктора Орбана во внешней политике ЕС может привести к бойкоту саммита Венгрии по иностранным делам в следующем месяце.

Министры иностранных дел Европейского Союза планируют провести собственный саммит по иностранным делам в августе вместо поездки в Будапешт на мероприятие премьер-министра Орбана.

Венгрия, председательствующая в Совете ЕС, планирует провести саммит в Будапеште 28-29 августа. Это было бы прекрасной возможностью для Орбана влиять на внешнюю политику блока и его министра иностранных дел Петера Сиярто оказаться в центре внимания.

Однако после многочисленных случаев, когда Орбан препятствовал оказанию помощи Украине и совершал визиты к лидеру России Владимиру Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину без согласования с другими национальными лидерами ЕС, многие министры иностранных дел стремятся избежать участия в том, что они считают очередным пропагандистским шоу Орбана.

По словам трех дипломатов ЕС, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель созовет министров на "формальный" совет по иностранным делам одновременно с саммитом Орбана. Это произошло после того, как представитель Венгрии в ЕС Балинт Одор подвергся жесткой критике со стороны своих коллег на одной из встреч.

"Если в этот же день состоится официальный совет по иностранным делам, организованный высоким представителем Боррелем, министры не смогут поехать в Будапешт" , — сказал один из дипломатов.

Другой добавил, что бойкотируя встречу в Будапеште, другие министры иностранных дел хотят "отправить четкий сигнал, что Венгрия не выступает от имени ЕС".

Мы сообщали, что министерша по вопросам Европы правительства Швеции Джессика Росвалл заявила, что ее страна вместе с рядом других не будет отправлять своих министров на заседания, организуемые Венгрией во время своего председательства в Совете Европейского Союза.

Таким образом, государства протестуют против переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным.